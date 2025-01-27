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  4. Düğün salonunda çıkan tartışma sokağa taştı! 2 kişi yaralandı

Düğün salonunda çıkan tartışma sokağa taştı! 2 kişi yaralandı

27.01.2025 01:17
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde düğün salonunda bilinmeyen bir nedenden çıkan tartışma kanlı bitti. Çıkan tartışmanın sokağa taşması sonucu B.D. ve O.Ç.’yi ateş ederek yaralayan B.K. tutuklandı.

Düğün salonunda çıkan tartışma sokağa taştı! 2 kişi yaralandı

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Dumlupınar Mahallesi Askeriye Sapağı Sokak’taki bir düğün salonunda meydana geldi. Düğün salonunda B.K. ile B.D. ve O.Ç. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Sokağa taşan tartışma kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında B.K. yanında bulunan tabanca ile ateş açtı. B.D. bacağına, O.Ç. ise kasığına isabet eden kurşunla yaralandı. Polis ekipleri tarafından B.K. gözaltına alınırken, olayda kullandığı tabanca da ele geçirildi. Hastaneye kaldırılan B.D. ve O.Ç. tedavi altına alındı.

Kartepe İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından B.K., bugün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Kartepe
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