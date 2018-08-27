Düğün salonunda çıkan yangın korkuttu

Safa ATMACA/VAN, (DHA)- VAN'ın İpekyolu ilçesi İkinisan Polis Evi karşısında bulunan düğün salonunda yangın çıktı. Yangında düğün salonu ile birlikte alt katında bulunan market ve fırında da hasar meydana geldi.
İskele Caddesi İkinisan Polis Evi karşısında bulunan düğün salonunda bugün sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden market ve fırın çalışanları durumu Van Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışmanın sonunda yangını kontrol altına aldı. Çıkan yangında düğün salonu ile birlikte alt katında bulunan market ve fırında da hasar meydana geldi. Yangında 1 itfaiye personeli ve 1 market çalışanı dumandan etkilenirken, olay yerine çağrılan ambulansta müdahale edildi.
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