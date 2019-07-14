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Düğün salonunda kavga: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.07.2019 23:16 | Son Güncelleme

KARAMAN'da, düğün salonunda, iddiaya göre küfürlü konuşma nedeniyle davetliler arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçaklanarak yaralandı, 2 kişi ise darbedildi.

Düğün salonunda kavga: 4 yaralı

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da, düğün salonunda, iddiaya göre küfürlü konuşma nedeniyle davetliler arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçaklanarak yaralandı, 2 kişi ise darbedildi. 4 kişi hastaneye kaldırılırken, polis, kavgaya karışanların kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.
Olay, saat 20.30 sıralarında, Tabduk Emre Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'ndaki düğün salonunda meydana geldi. Konvoy halinde düğün salonuna gelen davetliler arasında iddiaya göre küfürlü konuşma nedeniyle tartışma başladı. Tartışma, diğer davetlilerin de karışması üzerine kavgaya dönüştü. Kavga sırasında davetlilerden Mehmet K. ve akrabası İbrahim K., kim tarafından kullanıldığı bilinmeyen bıçakla vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Savaş Y. ve Cengiz A. ise darbedildi. Olayın ardından ihbar üzerine düğün salonuna çok sayıda polis ve sağlık görevlisi sevk edildi. 4 yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polisin müdahalesiyle kavga sona ererken, düğün de devam etti.
Polis, kavgaya karışan şüphelilerin kimliklerini belirlemek için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Düğün salonunda kavga: 4 yaralıDüğün salonunda kavga: 4 yaralıDüğün salonunda kavga: 4 yaralıDüğün salonunda kavga: 4 yaralı

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