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Düğün salonunda oyun oynayan çocuklar kâbusu yaşadı! Süs duvarının altında kalan 5 yaşındaki Deniz Efe kurtarılamadı...

17.07.2023 12:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düğün salonunda oyun oynayan 5 yaşındaki Deniz Efe Çelebi ve 7 yaşındaki Eğmen Gürbüz'ün başına korkunç bir olay geldi. İzmir'in Torbalı ilçesinde gerçekleşen olayda küçük çocuklar oyun oynarken yıkılan dekoratif duvarın altında kaldılar. Deniz Efe kurtarılamadı, Eğmen ise yaralandı. İşletme sahibi ve mesul müdürü gözaltına alındı.

Düğün salonunda oyun oynayan çocuklar kâbusu yaşadı! Süs duvarının altında kalan 5 yaşındaki Deniz Efe kurtarılamadı...

Düğün salonuna dekor amaçlı konan duvar Deniz Efe'nin sonunu getirdi. Düğünde küçük çocuklar oyun oynarken duvar birdenbire yıkılınca duvarın altında kaldılar. Oğlunu kaybeden baba Engin Çelebi, "Çocukların önünde oynadığı dandik duvar, güya rüzgardan devrilmiş. Oğlum öldü, diğer çocuk yaralı. Onun durumu da kötü. Bu işin peşini bırakmayacağım" dedi.

DÜĞÜN SALONUNDA KORKUNÇ ANLAR

Olay, dün akşam saatlerinde Fevzi Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Düğün salonunda dekor amaçlı kullanılan duvar, düğün sırasında devrildi. Deniz Efe Çelebi ile Eğmen Gürbüz duvarın altında kaldı. Çelebi hayatını kaybetti, yaralanan Gürbüz ise Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Deniz Efe Çelebi'nin cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Bu sırada anne Emel ile baba Engin Çelebi, gözyaşlarına boğuldu.

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"DANDİK DUVAR, GÜYA RÜZGARDAN DEVRİLMİŞ"

Engin Çelebi, "Çocukların önünde oynadığı dandik duvar, güya rüzgardan devrilmiş. Oğlum öldü, diğer çocuk yaralı. Onun
durumu da kötü. Bu işin peşini bırakmayacağım" dedi.

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GÖZALTINA ALINDILAR

Deniz Efe Çelebi’nin cenazesinin, Tire ilçesinde toprağa verileceği belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatan polis, işletme sahibi S.T. ile mesul müdürü D.S.Ş.'yi gözaltına aldı.

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(DHA)

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düğün salonu

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