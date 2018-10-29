Düğün salonunda silahlı saldırı: 2 yaralı

Gökhan KESKİNCİ-Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA) - ADANA'da Bayram G. (65), bir yakının düğününde karşılaştığı ve husumetli olduğu öne sürülen akrabaları Ömer ve Veli Gündeşlioğlu'nu tabancayla vurarak yaraladı.

Olay, saat 21.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Kurttepe Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda meydana geldi. Aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet yaşadığı akrabaları Ömer ve Veli Gündeşoğlu ile bir yakının düğününde karşılaşan Bayram G., yanında taşıdığı tabancayla ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunlardan biri Ömer Gündeşlioğlu'nun boğazına diğeri ise Veli Gündeşlioğlu'nun bacağına isabet etti. Düğündekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis sevk edildi. Boğazından yaralanan Ömer Gündeşlioğlu, Adana Şehir Hastanesi'ne, diğer yaralı ise Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayından ardından polis merkezine giden Bayram G. ise olayda kullandığı ruhsatlı tabanca ile teslim oldu.

Ameliyata alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtilirken, polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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