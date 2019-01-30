HABER

Düğün salonundaki 200 lira için bekçiyi silah zoruyla iple bağlayan zanlılar tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 23:33 | Son Güncelleme

Isparta’da 17 ayrı iş yerinden hırsızlık olayları ile bir düğün salonunda silahlı yağma olayına karıştıkları tespit edilen 2 şüpheli, başka bir iş yerine girdiklerinde polisin düzenlediği operasyonla suçüstü yakalandı.

Isparta’da 17 ayrı iş yerinden hırsızlık olayları ile bir düğün salonunda silahlı yağma olayına karıştıkları tespit edilen 2 şüpheli, başka bir iş yerine girdiklerinde polisin düzenlediği operasyonla suçüstü yakalandı. Şüphelilerin Aralık ayı başında bir düğün salonundaki silahlı yağma olayında 200 lirayı çalabilmek için gece bekçisini iple sandalyeye bağladıkları ortaya çıktı. Dün öğle saatlerinde adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, 17 iş yerinden hırsızlık yaptıkları belirlenen Ahmet Can B. (19) ve Yusuf K.’nin (19) Aralık ayı başında Böcüzade Yaşam Parkı içerisindeki düğün salonuna girerek kasadaki bozuk paralardan oluşan toplam 200 lirayı çalabilmek için gece bekçisini silah zoruyla iple sandalyeye bağlayarak yağma olayı gerçekleştirdikleri belirlendi. Son olarak 29 Aralık’ta sabaha karşı hırsızlık amacıyla girdikleri iş yerinde hırsızlık yapmak üzere olan şüpheliler, polisin düzenlediği operasyonla suçüstü yakalandı. Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemleri sonrasında bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Zanlılar, adliyede sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu keşif olay yarattı! Yeniden dünyaya gelebilirler Bu keşif olay yarattı! Yeniden dünyaya gelebilirler
1 milyon 482 bin liralık soygunun şüphelileri yakalandı, para bulundu (2)1 milyon 482 bin liralık soygunun şüphelileri yakalandı, para bulundu (2)
Otomobil yük trenine çarptı: 1'i çocuk 2 yaralıOtomobil yük trenine çarptı: 1'i çocuk 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.