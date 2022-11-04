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  4. Düğün salonunu kana bulamıştı! Yeğenini öldüren dayının ifadesi ortaya çıktı

Düğün salonunu kana bulamıştı! Yeğenini öldüren dayının ifadesi ortaya çıktı

04.11.2022 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmit'te 30 Ekim'de M.Ç. düğünde karşılaştığı yeğeni Hakan Aydın'ı tabancayla vurarak öldürmüş, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı. M.Ç. ifadesinde, daha önce ablasıyla yaşlı annelerinin bakımı nedeniyle kavga ettiklerini, düğün günü de bu konuda tartıştığı yeğeni Hakan Aydın'ı öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Düğün salonunu kana bulamıştı! Yeğenini öldüren dayının ifadesi ortaya çıktı

Olay, 30 Ekim gecesi İzmit'in Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi'ndeki düğün salonunda meydana geldi. Düğüne katılan Hakan Aydın ile dayısı M.Ç. arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüdü. M.Ç., tabancasıyla yeğenine ateş açtı. Ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Aydın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan M.Ç. ise polis tarafından yakalandıktan sonra sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Erkek kardeşinin kızının düğününde yeğenini öldüren M.Ç.'in, polise verdiği ifade de ortaya çıktı. İfadesinde, Hakan Aydın'ın annesi olan ablası ile yaşlı annelerinin bakımı konusunda daha önce kavga ettiklerini ve bu nedenle aralarında anlaşmazlık olduğunu söylediği, aynı tartışmanın düğün günü yeniden alevlendiğini ve yeğenine ateş açtığını anlattığı öğrenildi.

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(DHA)

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