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Düğün salonunu kurşun yağmuruna tuttu! Korku dolu anlar kamerada

22.07.2022 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pendik'te güpegündüz dehşete düşüren bir olay yaşandı. Düğün rezervasyonunu iptal etmek isteyen kadın ile salon sahipleri arasında çıkan tartışma ortalığı karıştırdı. Tartışmanın ardından düğün salonunun önüne gelen kadının nişanlısı, düğün salonuna kurşun yağdırdı. Şoke eden o anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Düğün salonunu kurşun yağmuruna tuttu! Korku dolu anlar kamerada

Dehşete düşüren olay, saat 11.00 sıralarında Esenler Mahallesi, Bora Sokak üzerindeki düğün salonunda meydana geldi. İddiaya göre; düğününün yapılacağı salona gelen kadın, salon sahiplerinden düğün rezervasyonunu iptal edilmesini istedi. Salon sahipleri ise rezervasyonun iptal edilmesi durumunda belli bir ücret ödenmesi gerektiğini söyledi. Kadın durumu evleneceği kişiye anlattı. Salona gelen kişi ile salon sahipleri arasında tartışma çıktı.

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Tartışmanın büyümesi üzerine çift salonun dışına çıktı. Daha sonra kadının nişanlısı tabancayla salona ateş açtı. Olayda ölen ya da olmazken, kurşunların isabet ettiği düğün salonunda ve park halindeki 2 araçta hasar oluştu.

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İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri saldırıda çifti yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler, sokağın giriş ve çıkışını şeritle kapatarak incelemede bulundu. İncelemelerde, yerde çok sayıda kovan olduğu görüldü.

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Saldırıda bulunan kişinin salona ateş açtığı anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Pendik silahlı saldırı düğün salonu
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