HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Düğün savaş alanına dönmüştü! Yeni detaylar ortaya çıktı

Düğün savaş alanına dönmüştü! Yeni detaylar ortaya çıktı

06.02.2022 19:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Erenler ilçesinde ortalığın adeta savaşa alanına döndüğü düğünle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. 24 kişinin de yaralandığı olayla alakalı yeni detaylar ortaya çıktı. Ortalığın birbirine girdiği olayın nişanda takı nedeniyle yaşanan ve ardından sosyal medyada süren gerginlik nedeniyle yaşandığı iddia edildi. Olay nedeniyle 40 kişinin ifadesi alındı. 1 kişi ise olay sırasında polise mukavemet gösterdiği için gözaltına alındı.

Olay, dün gece saatlerinde Tabakhane Mahallesi Yunus Emre Diriliş Meydanı’nda bulunan bir düğün salonunda yaşanmıştı. İddiaya göre, S.K. ile S.Ö.’nün nişan töreninde takı sebebi ile taraflar arasında gerginlik yaşandı. Yaşanan olay, tarafların sosyal medya üzerinden birbirlerine laf söylemesi ile devam etti. Çiftin sahneye çıkarak dans etmesi ile başlayan ve halaylar çekilerek devam eden düğün 24 kişinin yaralanması ile sonuçlandı. İddiaya göre, halay çekildiği esnada bir kişi salonun ortasında sandalyeyi yere vurdu. Daha önceden taraflar arasında oluşan gerginlik sebebi ile salonda tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada düğün salonu adeta savaş alanına döndü. Neredeyse tüm salonun karıştığı kavgada sandalyeler havada uçuştu.

O ANLAR SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Salonun dışında da devam eden kavga, olay yerine ulaşan polis ekiplerince güçlükle yatıştırıldı. Yaralılardan bir kısmına bölgede sağlık ekiplerince müdahale edildi, bir kısmı ise çevredeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Düğün salonunun adeta savaş alanına döndüğü anlar ise; cep telefonları ile saniye saniye kaydedildi. En mutlu günleri zehir olan gelin ve damat ise olaylar yatıştırıldıktan sonra polis aracı ile bölgeden uzaklaştırıldı. Savaş alanına dönen düğün salonunda ise büyük çapta maddi hasar oluştu.

40'A YAKIN KİŞİNİN İFADESİNE BAŞVURULDU

İddiaya göre, nişanda takı sebebi ile çıkan ve sosyal medyada da devam eden tartışmalar düğünde 24 kişinin yaralanması ile sonuçlandı. Sorunsuz başlayan düğünün sonlarına doğru bir kişinin salonun ortasında sandalyeyi yere vurması ile başladığı öne sürülen kavga sonrasında polise mukavemet gösteren 1 kişi gözaltına alındı. Olaya ilişkin yaklaşık 40’a yakın kişinin de ifadesine başvurulduğu öğrenilirken, gözaltına alınan kişi adli kontrol şartı ile serbest kaldı. En mutlu günü zehir olan gelin S.Ö.’nün ise olayı başlattığı iddia edilen akrabalarını mahkemeye vermek için hazırlandığı öne sürüldü. (İHA)

Masa ve sandalyeler havada uçuştu! Düğün savaş alanına döndüMasa ve sandalyeler havada uçuştu! Düğün savaş alanına döndü


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Feci kaza kamerada! Yola aniden çıkınca...Feci kaza kamerada! Yola aniden çıkınca...
Siyasilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun mesajlarıSiyasilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun mesajları
İlaç olarak kullanıldığı unutuldu! Her evde var ama...İlaç olarak kullanıldığı unutuldu! Her evde var ama...
Anahtar Kelimeler:
Sakarya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cami çıkışı açıklama! "Hocayla konuştum..."

Cami çıkışı açıklama! "Hocayla konuştum..."

Kulisleri hareketlendiren iddia! Açıklama geldi

Kulisleri hareketlendiren iddia! Açıklama geldi

Simpsonlar yine gündem oldu! Görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Simpsonlar yine gündem oldu! Görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Nüfus artışında ilk sırayı almıştı... Kent sakinleri şaşkın

Nüfus artışında ilk sırayı almıştı... Kent sakinleri şaşkın

5 katı ceza kesildi! SGK'dan flaş ücret iadesi kararı

5 katı ceza kesildi! SGK'dan flaş ücret iadesi kararı

Paylaşımlar sonrası harekete geçildi! 'Derya Büyükuncu' ile ilgili yeni gelişme

Paylaşımlar sonrası harekete geçildi! 'Derya Büyükuncu' ile ilgili yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

İki yıldır içinde diş ve saçların çıktığını öğrendi

İki yıldır içinde diş ve saçların çıktığını öğrendi

Diyet yapanların düştüğü en büyük hata: Ekmek yememek

Diyet yapanların düştüğü en büyük hata: Ekmek yememek

Değişimiyle ilgili bomba itiraflar! "Canlı bomba olacağımı sandılar"

Değişimiyle ilgili bomba itiraflar! "Canlı bomba olacağımı sandılar"

Vitrin mankenine yapmadığı kalmadı! "Öptü, okşadı..."

Vitrin mankenine yapmadığı kalmadı! "Öptü, okşadı..."

Covid-19'u ağır geçirenlerin ortak yönü ortaya çıktı!

Covid-19'u ağır geçirenlerin ortak yönü ortaya çıktı!

Türk takipçilerin yorumlarını paylaştı

Türk takipçilerin yorumlarını paylaştı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.