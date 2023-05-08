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Düğün sezonu başladı, imitasyon takı fiyatı uçtu!

08.05.2023 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da, düğün sezonunun başlamasıyla birlikte imitasyon takılar büyük rağbet görüyor. Geçen yıla oranla ilginin 2 kat arttığı imitasyon takıların fiyatları da uçtu. İmitasyon ürünlerin satışını yapan Sevim Karaca, “İmitasyon bileklik 50 liradan 100 liraya, kolye, küpe, bileklik gibi setlerin fiyatı da 500 liradan 3 bin liraya yükseldi” dedi. İşte detaylar...

Düğün sezonu başladı, imitasyon takı fiyatı uçtu!

Düğün sezonunun başlamasıyla evlenecek çiftlerin takıya ilgisi arttı. Düğün hazırlığı sürecinde altın fiyatlarını araştıran aileler, gerçeğine birebir benzeyen imitasyon takılara rağbet göstermeye başladı. Gündelik yaşamında bilezik, kolye, küpe, yüzük gibi takılara ilgi duyanlar son dönemde imitasyon ürünlerin satıldığı mağazaları tercih etmeye başladı. Kolye küpe, bilezik ve yüzüğün yer aldığı set takımlarından, gerçeğiyle aynı görünüme sahip ziynet eşyalarına farklı imitasyon takıların satıldığı mağazalarda son dönemde müşteri hareketliliği arttı.

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İmitasyon takılara ilginin artması, fiyatlarına da yansıdı. Çoğunlukla Çin'den ithal edilen imitasyon takıların fiyatı geçen yıla göre 2 kat yükseldi. Genellikle düğün yapacakların satın aldığı bileziğin fiyatı 50 liradan, 100 liraya çıktı. Geçen yıl 500 liradan satılan en pahalı bileziğin fiyatı bu sene 1000 lira oldu. Geçen yıl modeline göre 250 ila 550 liradan satılan set takılar, 400 ila 3 bin liradan alıcı buluyor. İmitasyon takılar arasında tam, çeyrek ve cumhuriyet altını en çok ilgi gören ürünler arasında yer alıyor. Mağazada çeyrek altının imitasyonu 100 liradan alıcı buluyor.

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Antalya'da 20 yıllık esnaf Sevim Karaca, yüzükten kolyeye, küpeden bileziğe, gelin tacından hasır bilekliklere kadar bir kuyumcuda bulunabilecek her çeşitten ürün grubunun bire bir kopyasını satıyor. Müşterilerinin çoğunlukla fazla sayıda bilezik satın almayı tercih ettiğini anlatan Sevim Karaca, "Düğün sezonu başladı. İmitasyon takıya talep çok. Kolye, bilezik, bileklik, set takımlarına yönelik müşterilerden çok istek var. Düğünlerde mahcup olmamak için takmak isteyen, gündelik hayatında takıyı sevenlerin çok ilgisi var. Geçen seneye göre fiyatlar 2 kat arttı. Müşterinin beğenisine göre 100 liradan 1000 liraya bilezik var. Takı seti fiyatları 3 bin liraya kadar yükseldi. Birkaç senedir imitasyon takıya talep sürekli artıyor" diye konuştu.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
imitasyon takılar

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