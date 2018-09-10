Düğün sonrası bıçaklı kavga çıktı: 2 yaralı

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te, düğünün ardından gençler arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Yaralanan 2 kişi tedaviye alındı.

Olay gece saatlerinde, İzmit Yeşilova Mahallesi'ndeki kapalı pazar alanında meydana geldi. Mahalledeki düğüne katıldıktan sonra kapalı pazar alanı içerisinde oturan Samet Tezcan (28) ve Mete Burak (26), kimliği henüz bilinmeyen kişilerle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine kimliği belirsiz kişi, Samet Tezcan ve Mete Burak'ı bıçakla yaraladı. Tezcan ve Burak kanlar içerisinde kalırken, kavga ettikleri kişiler olay yerinden kaçtı. Mahalle sakinleri tarafından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götürülen Samet Tezcan ve Mete Burak tedaviye alındı. Göğsünden ve karnından bıçaklanan Mete Burak'ın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, Samet Tezcan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Olay yerine gelen polis ekipleri araştırma yaparken, H.T. isimli bir şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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