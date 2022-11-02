Düğün sonrası Dilan Çıtak'tan kırgınlık itirafı!

Levent Dörter ile evlenen Dilan Çıtak, önceki akşam Nişantaşı'nda görüntülendi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Dilan Çıtak, "Düğün o kadar akıcı geçti ki o güne dair hiçbir şey hatırlamıyoruz. Heyecanla düğün videolarını bekliyoruz. Evlendik mi yoksa evlenmedik mi anlamış değiliz. 'Acaba geçen hafta evlenenler arkadaşımız mıydı?' diyoruz" açıklamasını yaptı.

"DEPRESYONA GİRDİM"

"Evlendikten sonra ilk bir hafta depresyona girdim" diyen Çıtak, "Bu arada size ufak bir sitemim olacak. Beni çok kilolu çekmişsiniz. Kıyafetim hakkında yapılan eleştirilerde hiç hoş değildi" ifadelerini kullandı.

"BABAM KENDİNE YAKIŞANI YAPTI"

İbrahim Tatlıses, oğlu İdo'nun düğününde gelini Yasemin Şefkatli'ye altın kemer hediye etmişti. Tatlıses Dilan Çıtak'a da aynı şekilde altın kemer takmıştı. Bu konuyla ilgili gelen sorulara cevap veren Dilan Çıtak, "Babam kendine yakışanı yaptı ve bizi onore etti. Babam çocuklarını ayırmaz" dedi.

"ONLARA ÇOK KIRILDIM"

Bazı dostlarına kırgın olduğunu ifade eden Çıtak, "Düğünüme gelmeyen bazı dostlarıma yüz yüze geldiğimizde sitemlerimi ileteceğim. Onlara çok kırıldım" dedi.

