Düğün sonrası 'sandalye' cinayetinde 1 kişi tutuklandı

Süleyman ÖZAYDIN/MANYAS (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Manyas ilçesinde, sokaktaki düğünde davetlilerin oturduğu sandalyeleri toplamasını istediği bir grup gençle arasında çıkan kavgada, bıçaklanarak öldürülen Mehmet Erkan Akbaş'ın (23) katil zanlısının Tolunay Küçükaslan (19), olduğu ortaya çıktı. Küçükaslan, mahkemece tutuklandı.

Olay, 2 gün önce gece saatlerinde, Manyas kırsal Haydar Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Erkan Akbaş, mahalledeki sokak düğününün ardından bir grup gençten davetlilerin oturduğu sandalyeleri toplamasını istedi. Bu sırada gençler ile Akbaş arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet Erkan Akbaş göğsünden bıçaklandı. İhbar üzerine mahalleye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Akbaş, ardından Manyas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Akbaş, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Çalışma başlatan jandarma ekiplerince, olaya karıştıkları iddiasıyla Tolunay Küçükaslan (19), M.T.M. (19), M.Y.M. (17), E. P. (20) ve O.K. (20) gözaltına alındı. Yapılan çalışmaların ve sorguların ardından cinayeti Tolunay Küçükaslan'ın işlediği tespit edildi. 4 şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, Küçükaslan ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan Küçükaslan, olayda kullandığı bıçağı Azmak Deresi'ne attığını söyledi. Bunun üzerine, bölgeye gelen dalgıç polisler, derede arama yaptı ancak bıçak henüz bulunamadı.

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