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Düğün takılarına nafaka haczi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2018 16:06 | Son Güncelleme

Antalya'da boşandığı eşine nafaka ödemediği öne sürülen kişinin, yapmaya hazırlandığı düğünündeki takılara haciz işlemi uygulanmasına karar verildi - Mert T: "Ödediğim tüm nafakanın belgeleri elimde mevcut. Haciz işleminin iptali için dava da açtım"

Antalya'da eski eşine nafaka ödemediği iddia edilen kişinin, yapılacak düğünündeki takılara haciz işlemi uygulanmasına karar verildi.

Alınan bilgiye göre, Semra Ç. 2,5 yıl kadar evli kaldığı ve bir çocuklarının olduğu araç kiralama şirketi sahibi Mert T'nin nafaka parasını ödemediği iddiasıyla yasal yollara başvurdu.

Bunun üzerine Mert T'nin bugün gerçekleştireceği evlilik öncesi, 50 bin liralık nafaka parasının alınması için icra işlemi başlatıldı.

Antalya 16. İcra Dairesince Emniyet Müdürlüğüne gönderilen yazıda, "Alacaklı vekilinin talebi gereği düğün esnasında takılacak takı, para ve değerli eşyaların haczi için belirtilen adreste 08.09.2018 tarih ve saat 18.30'dan itibaren düğün süresince güvenliği sağlamak amacıyla yeterli güvenlik tedbirlerinin alınması ve adreste yeterli emniyet personelinin adreste hazır edilmesi rica olunur." ifadelerine yer verildi.

Mert T, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eski eşinin düğününü sabote etmek için böyle bir karar aldırdığını öne sürdü.

Nafakayı ödemediği iddiasının gerçeği yansıtmadığını savunan Mert T, "Ödediğim tüm nafakanın belgeleri elimde mevcut. Haciz işleminin iptali için dava da açtım. Eski eşim çocuğumu göstermiyor. Daha önce defalarca haciz memurlarıyla kapısına dayandım. Düğündeki takılar geline ait. Sadece benim üzerimdeki cep telefonu, saat gibi değerli eşyaları alabilirler." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya düğün haciz icra nafaka takı

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