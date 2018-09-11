HABER

Düğün takısı paraları birbirine ekleyip, çiftin çevresinde dolaştırdılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 13:14 | Son Güncelleme

KASTAMONU'nun İnebolu ilçesindeki düğünde çifte takılan paralar, arkadaşları tarafından uç uca eklendi.

Barış İLYASOĞLU/İNEBOLU (Kastamonu), (DHA)- KASTAMONU'nun İnebolu ilçesindeki düğünde çifte takılan paralar, arkadaşları tarafından uç uca eklendi. Yaklaşık 50 metreye ulaşan takı, daha sonra çiftin çevresinde dolaştırıldı. İnebolu'ya bağlı Dikili köyünde yaşayan Hande Sedef- Hakan Altun çiftinin düğününde çifte takılan paralar, arkadaşları tarafından toplu iğne ile birleştirilince 50 metrelik takı oluştu. Arkadaşlarının takıyı çevrelerinde dolaştırdığı çift zor anlar yaşarken, salondakiler de bu ilginç anı görüntüleyerek alkışladı. Takı merasiminin ardından düğüne katılanlarla çiftin arkadaşları, çiftetelli oynayarak bu mutlu günü kutladı.

PARTNERÜnlü yıldızı iç çamaşır giymediğine pişman eden şaka!Ünlü yıldızı iç çamaşır giymediğine pişman eden şaka!
Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir hakkında mahkemeden flaş kararEski ÖSYM Başkanı Ali Demir hakkında mahkemeden flaş karar
Bandırma ve Erdek'te palamut bereketiBandırma ve Erdek'te palamut bereketi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Demet Akalın ve Okan Kurt boşanıyor! Demet Akalın'ın ilk işi bakın ne oldu

Demet Akalın ve Okan Kurt boşanıyor! Demet Akalın'ın ilk işi bakın ne oldu

ABD Florence Kasırgası'na hazırlanıyor: 1 milyon kişi tahliye edilecek

ABD Florence Kasırgası'na hazırlanıyor: 1 milyon kişi tahliye edilecek

Nusret'te inanılmaz hesap! Sadece servis ücreti 40 bin TL

Nusret'te inanılmaz hesap! Sadece servis ücreti 40 bin TL

Enişte rezaleti! Baldızına yıllarca tecavüz etmiş

Enişte rezaleti! Baldızına yıllarca tecavüz etmiş

SGK'dan kanser hastasına malül aylığı

SGK'dan kanser hastasına malül aylığı

MEB'den karma eğitimle ilgili dikkat çeken değişiklik! O madde kaldırıldı

MEB'den karma eğitimle ilgili dikkat çeken değişiklik! O madde kaldırıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fatih Portakal'dan çok konuşulacak sözler: Kuşku duyuyorum

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak sözler: Kuşku duyuyorum

Bedelli askerlik için kaç kişi başvurdu? İşte son rakam

Bedelli askerlik için kaç kişi başvurdu? İşte son rakam

İstanbul'da yağmur etkili oluyor

İstanbul'da yağmur etkili oluyor

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir hakkında mahkemeden flaş karar

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir hakkında mahkemeden flaş karar

Sunucu Eda Küçük'e duruşma sırasında taciz! Karar açıklandı

Sunucu Eda Küçük'e duruşma sırasında taciz! Karar açıklandı

Ankara'da korkunç cinayet! Ağzı bantlı, elleri ve ayakları kelepçeyle bağlı...

Ankara'da korkunç cinayet! Ağzı bantlı, elleri ve ayakları kelepçeyle bağlı...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.