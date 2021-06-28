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Düğün ve nikahlar nasıl yapılacak? Düğünler serbest mi, 1 Temmuz genelgesi düğün salonları kuralları neler?

28.06.2021 00:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatandaşların ilgiyle takip ettiği İçişleri Bakanlığı genelgesi, 27 Haziran Pazar günü itibariyle yayınlandı. 1 Temmuz itibariyle başlayacak olan kademeli normalleşmenin üçüncü etabına ilişkin merak edilen genelgede düğün ve nikahlar nasıl yapılacak, düğün salonları kuralları neler gibi çeşitli soruların cevapları da yer alıyor. Peki 1 Temmuz'dan itibaren hangi kararlar alındı? Düğün ve nikahlar nasıl yapılacak? Düğünler serbest mi, düğün salonları kuralları neler? İşte yanıtı...

Düğün ve nikahlar nasıl yapılacak? Düğünler serbest mi, 1 Temmuz genelgesi düğün salonları kuralları neler?

1 Temmuz İçişleri Bakanlığı genelgesi, 27 Haziran Pazar günü itibariyle yayınlandı. 1 Temmuz itibariyle başlayacak olan kademeli normalleşmenin üçüncü etabı ile ilgili kararların yer aldığı çok merak edilen genelgede düğün ve nikahlar nasıl yapılacak sorusunun cevabı da yer alıyor. Peki 1 Temmuz'dan itibaren düğün ve nikahlar nasıl yapılacak?

1 TEMMUZ'DAN İTİBAREN DÜĞÜN VE NİKAHLAR NASIL YAPILACAK?

Merakla beklenen 1 Temmuz sonrası yeni kararların yer alacağı İçişleri Bakanlığı genelgesi yayınlandı. Yayınlanan yeni genelgeye göre 1 Temmuz sonrası düğün ve nikahlarla ilgili değişiklikler de yapıldı. Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde her bir etkinlik veya faaliyet ile ilgili olarak belirlenmiş kural ve esaslar ile temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyulmak koşuluyla;

Sendikalar, STK’lar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kooperatif ve birliklerin genel kurul dahil geniş katılımlı tüm etkinlikleri ile beraber her türlü toplantı, gösteri ya da yürüyüşleri için halen geçerli olan kişi başına asgari açık alanlarda 4 m², kapalı alanlarda 6 m² yer ayrılarak yapılmasına dair uygulama aynı şekilde devam ettirilecektir.

Nikah ve düğün merasimlerinde ise yiyecek ve içecek ikramı yapılabilecektir. Canlı müzik icrası da dahil olmak üzere müzik yayını saat 24.00’e dek yapılabilecektir.

Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan “düğün sırasında sosyal mesafenin korunamayacağı oyun, dans, halay ya da gösteri yapılmamalıdır” hükmü çerçevesinde, Sağlık Bakanlığı tarafından bu konuda yeni bir tavsiye kararı alınıncaya dek düğün ve nikahlarda ancak fiziki mesafe kuralına aykırılık teşkil etmeyecek şekilde oyun, dans, halay veya gösteriler yapılabilecek.

Nikah/düğün merasimlerinde (kapalı yerler için halen uygulanmakta olan kişi başına asgari 6 m² yer bulunması şartı haricinde) katılımcı sınırlaması yapılmayacak. Köy düğünlerine 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren izin verilecek olup, bu tarihten itibaren sokak düğünlerine (il, ilçe ve beldelerde) izin verilip verilmeyeceği ise İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarında kararlaştırılacak.

SÜNNET, NİŞAN, KINA, KONSER, FESTİVAL ETKİNLİKLERİNE KOŞULLARA UYMAK ŞARTIYLA İZİN VERİLECEK

1 Temmuz sonrası sünnet, nişan ve kına gibi etkinliklere ise daha önceden duyurulduğu üzere izin verilecek. Yine konser, festival, gençlik kampı gibi etkinliklere kişi başına asgari açık alanlarda 4 m², kapalı alanlarda ise 6 m² yer bırakılmak koşulu ve Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen kural ve esaslar ile temizlik, maske ve mesafe prensiplerine uyulmak şartıyla izin verilecek.

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