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Düğün yapan fenomen gelin adayı Hanife Gürdal'ın fotoğrafları Instagram'ı salladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2020 14:36 | Son Güncelleme

Aralık ayında fotoğrafçı Kemal Ayvaz ile nikah masasına oturan fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, önceki akşam düğün yaptı. Gürdal'ın düğününde çekilen kareler ise sosyal medyaya düştü.

Bir döneme damga vuran evlilik programlarıyla adını duyuran sonrasında da başörtüsünü çıkardığı için günlerce konuşulan Hanife Gürdal, geçtiğimiz Aralık ayında kısa süredir birlikte olduğu Kemal Ayvaz ile aile arasında bir nikahla evlendi. Gürdal, düğününü de önceki akşam Trabzon'da yaptı.

DÜĞÜNDEN İLK KARELER GELDİ

Sosyal medya hesabını en aktif kullanan isimlerin başında gelen Hanife Gürdal, iki ay önce kendi ailesinin yaşadığı İzmir'de nikah masasına oturmuş eşinin ailesinin yaşadığı Trabzon'da da düğün yapacağını söylemişti. Günler öncesinden Trabzon'a giden Hanife, geçtiğimiz pazar günü düğün yaptı. Düğün gününe ait çok paylaşım yapmayan Gürdal'ın düğünden önce yaptıkları dış çekim fotoğrafları ortaya çıktı.

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GELİNLİK ÖNLEMİ ALDI

Gürdal'ın fotoğrafçısının paylaştığı karelerde Gürdal'ın kabarık gelinliği dikkat çekti. Nikahında göğüs dekolteli kıyafet giydiği için eleştirilen gelin adayı, düğünde uzun kollu ve önü kapalı bir gelinlik tercih etti.

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NEDİMELERİYLE POZLARINI PAYLAŞTI

Henüz düğün fotoğraflarını paylaşmayan Gürdal, düğüne hazırlık aşamasında nedimeleriyle çektirdiği fotoğrafları paylaştı.

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SADECE DÜĞÜN DAVETİYESİNİ PAYLAŞMIŞTI

Düğünle alakalı detayları paylaşmayan Hanife Gürdal, önceki gün sadece düğün davetiyesi paylaşmıştı. Hanife, düğün davetiyesinde nikahta çekilen bir fotoğrafını koydurmuştu.

İşte Hanife Gürdal'ın düğüne ait ilk görüntüler...

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Hanife Gürdal, düğün, evlendi,

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