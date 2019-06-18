Düğün yapmaya hazırlanan elektrik işçisi kalp krizinden öldü

Ali Rıza ETCİ/ERMENEK (Karaman), (DHA)- KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde, düğün yapmaya hazırlanan elektrik dağıtım firmasında işçi olarak çalışan Ümit Kaya (37), geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Ermenek'te elektrik dağıtım firmasında çalışan Ümit Kaya, dün aniden fenalaştı. Kaya. yakınlarının çağırdığı ambulansla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Kaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Nişanlı olan Kaya'nın düğün yapmaya hazırlandığı belirtildi.

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