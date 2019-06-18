HABER

Düğün yapmaya hazırlanan elektrik işçisi kalp krizinden öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 18.06.2019 10:05 | Son Güncelleme

KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde, düğün yapmaya hazırlanan elektrik dağıtım firmasında işçi olarak çalışan Ümit Kaya (37), geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Düğün yapmaya hazırlanan elektrik işçisi kalp krizinden öldü

Ali Rıza ETCİ/ERMENEK (Karaman), (DHA)- KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde, düğün yapmaya hazırlanan elektrik dağıtım firmasında işçi olarak çalışan Ümit Kaya (37), geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Ermenek'te elektrik dağıtım firmasında çalışan Ümit Kaya, dün aniden fenalaştı. Kaya. yakınlarının çağırdığı ambulansla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Kaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Nişanlı olan Kaya'nın düğün yapmaya hazırlandığı belirtildi.

FOTOĞRAFLI

PARTNERÖlümüne kanka olan ünlülerÖlümüne kanka olan ünlüler
Trabzon’da oğlu öldürülen anneden mahkemede şok ifade: “Oğlumu meclis kararıyla vurdular”Trabzon’da oğlu öldürülen anneden mahkemede şok ifade: “Oğlumu meclis kararıyla vurdular”
Anız yangını 40 dönüm buğday tarlasını küle çevirdiAnız yangını 40 dönüm buğday tarlasını küle çevirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Soylu'dan ortak yayın açıklaması! İmamoğlu'nun 20 lira örneğine yanıt

Soylu'dan ortak yayın açıklaması! İmamoğlu'nun 20 lira örneğine yanıt

İrem Sak'tan mayolu poz

İrem Sak'tan mayolu poz

Erdoğan'dan İmamoğlu'na sert sözler: Bu FETÖ sanatıdır

Erdoğan'dan İmamoğlu'na sert sözler: Bu FETÖ sanatıdır

Muhammed Mursi defnedildi

Muhammed Mursi defnedildi

Başakşehir'den F.Bahçe'ye yılın transfer çalımı!

Başakşehir'den F.Bahçe'ye yılın transfer çalımı!

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Mursi kararı! 81 ilde kılınacak

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Mursi kararı! 81 ilde kılınacak

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Olta ile sıra dışı evlilik teklifi

Olta ile sıra dışı evlilik teklifi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayıp çocuk gölette boğulmuş halde bulundu

Her yerde aranıyordu! Kötü haber geldi

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Google İlhan Koman’ın 98. yaş gününe özel doodle hazırladı! İlhan Koman kimdir?

Google İlhan Koman için özel doodle

Caretta caretta kumsalında 50 yuva yok oldu

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Hastane kapısında hemşireye büyük şok

Hastane kapısında hemşireye büyük şok

Alkol aldığı arkadaşı tarafından öldürüldü

Villada dehşet! Yatağında öldürüldü...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.