Düğün yasaklarından bir gece öncesinde Antalya'da şaşkına çeviren görüntüler

İçişleri Bakanlığı daha önce 14 il olmak üzere sınırlandırılma getirilen düğünlerle ilgili yeni genelge yayınlandı.

Covid-19 tedbirleri kapsamında alınan yeni kararlara göre düğün, nişan gibi organizasyonlarla ilgili kısıtlamalar ülke geneline yayıldı. 81 ilde en geç 4 Eylül tarihi itibariyle sokak/köy düğünü, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinliklere müsaade edilmeyeceği, sadece nikah merasimi şeklinde yapılabilecek düğünler ile nikahlarda gerekli tedbirlere uyulmak şartıyla en fazla 1 saat süreliğine izin verileceği açıklandı.

TEDBİRLER HİÇE SAYILDI

Yasaktan bir gece önce tüm düğünler sokaklara taştı. Yasağa takılmak istemeyenlerin düğünlerin mahalle ve sokak aralarında yapıldı. Yasaktan önce kentin özellikle Kepez ve Muratpaşa ilçesinde sokak aralarındaki düğünler tüm uyarılarının dikkate alınmasını gözler önüne serdi. Vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan ve sosyal medyada paylaşılan sünnet, düğün ve kına görüntülerinde, davetlilerin ve organizasyon sahiplerinin koronavirüs tedbirlerini hiçe saydıkları görüldü.