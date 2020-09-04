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Düğün yasaklarından bir gece öncesinde Antalya'da şaşkına çeviren görüntüler

YAŞAM HABERLERİ  | 04.09.2020 17:41 | Son Güncelleme

Turizm kenti Antalya’da, kısıtlama öncesi sokak düğünleri hız kesmeden devam etti. Tüm etkinliklerde sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı gibi, çok az katılımcının maske taktığı görüldü.

İçişleri Bakanlığı daha önce 14 il olmak üzere sınırlandırılma getirilen düğünlerle ilgili yeni genelge yayınlandı.

Covid-19 tedbirleri kapsamında alınan yeni kararlara göre düğün, nişan gibi organizasyonlarla ilgili kısıtlamalar ülke geneline yayıldı. 81 ilde en geç 4 Eylül tarihi itibariyle sokak/köy düğünü, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinliklere müsaade edilmeyeceği, sadece nikah merasimi şeklinde yapılabilecek düğünler ile nikahlarda gerekli tedbirlere uyulmak şartıyla en fazla 1 saat süreliğine izin verileceği açıklandı.

TEDBİRLER HİÇE SAYILDI

Yasaktan bir gece önce tüm düğünler sokaklara taştı. Yasağa takılmak istemeyenlerin düğünlerin mahalle ve sokak aralarında yapıldı. Yasaktan önce kentin özellikle Kepez ve Muratpaşa ilçesinde sokak aralarındaki düğünler tüm uyarılarının dikkate alınmasını gözler önüne serdi. Vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan ve sosyal medyada paylaşılan sünnet, düğün ve kına görüntülerinde, davetlilerin ve organizasyon sahiplerinin koronavirüs tedbirlerini hiçe saydıkları görüldü.

ONLARCA KİŞİ EL ELE HALAY ÇEKTİ

Görüntülerde maske ve sosyal mesafe kuralına uyulmadı. Bir düğünde onlarca kişi el ele tutuşarak halay çekti, özellikle gelin ve damadın etrafında maske ve sosyal mesafesiz onlarca davetli toplanarak müzik eşliğinde oynadı. Bir görüntüde ise davulculardan birinin maske takmadığı, diğerinin ise maskesini çenesinin altında taşıdığı gözlemlendi.

ÇOK AZ KİŞİ KURALLARA UYDU

Görüntülerde çok az kişinin maske taktığı ve sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü.

(İHA)

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