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Düğün yemeği hastanelik etti! Damadın durumu ağır

07.10.2022 01:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastomunu'nun İnebolu ilçesinde düğünde ikram edilen yemekten zehirlenen, aralarında damadın da bulunduğu 13'ü çocuk 31 kişi hastaneye başvurdu. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, İnebolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de yemekten numune aldı. Öte yandan hastanede tedavi altına alınan damadın, durumunun ağır olduğu bildirildi.

Düğün yemeği hastanelik etti! Damadın durumu ağır

Kastamonu'da düğünde ikram edilen yemekten yedikten sonra rahatsızlanan 31 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı. Düğündeki yemeğe 200 civarında davetlinin katıldığı öğrenilirken, yemekten yiyen damat da zehirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde Akgüney ve Doğanören köylerinde düzenlenen düğünde ikram edilen yemekten yiyen davetlilerden 31 kişi, bir süre sonra rahatsızlandı. 13'ü çocuk olmak üzere 31 kişinin fenalaşması üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve ambulans sevk edildi.

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Davetlilerden bazıları ambulanslarla, bazıları da özel araçlarla İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan 31 kişinin tedavilerine başlandı. Düğüne 200 civarında davetlinin katıldığı ve ikram edilen yemekten yedikleri öğrenildi. Düğüne il dışından gelen çok sayıda davetlinin de, evlerine dönmek için çıktıkları yolda fenalaştıkları ve en yakın hastanelere başvurdukları belirtildi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, İnebolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de yemekten numune aldı.

En güzel günleri mahvoldu! Düğün evinde dağıtılan yemekten damat da zehirlendi...En güzel günleri mahvoldu! Düğün evinde dağıtılan yemekten damat da zehirlendi...

Öte yandan düğünde yedikleri yemekten zehirlendikleri düşünülen davetlilerden halen İnebolu Devlet Hastanesine müracaat edenlerin olduğu öğrenildi.

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DAMADIN DURUMU AĞIR

Ayrıca damat Mehmet Akgün de tavuklu pilavdan yedikten sonra fenalaşması üzerine İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan damat Mehmet Akgün'ün durumunun ciddiyetini koruması üzerine Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edileceği belirtildi.

Gelin Gaye Demirtaş’ın babası Erdoğan Demirtaş ise, "Neyin ne olduğunu bilmiyoruz. Pilav dokunmuş gibi bir durum var ortada. Pilavda tavuk vardı, o dokunmuş sanırım. Düğünde en az 200-250 kişi vardı, hepsi de yemekten yediler. Damadın durumu biraz daha ağır" diye konuştu.

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"TAVUK İLE PİLAV YEDİK, MİDEMİZ BULANDI"

Düğünde yedikleri yemekten zehirlenen davetli, "Köyümüzde düğün vardı. Düğünde tavuk ile pilav yedik. Ondan sonra midemiz bulandı ve istifra ettik. Şu anda biraz iyiyim, düğün bir hayli kalabalıktı. 200’den fazla kişi vardı. Civar köylerden gelen çok sayıda kişi vardı. Hepsi bir köyde birleşti" dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kastamonu düğün
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