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Düğün yemeğinden zehirlenme şüphesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 00:54 | Son Güncelleme

Düzce'de düğünde ikram edilen yemekten yedikten sonra rahatsızlanan 25 kişi hastaneye kaldırıldı

Düzce'de düğünde ikram edilen yemekten yedikten sonra rahatsızlanan 25 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yığılca ilçesi Gökçeağaç köyündeki düğünde misafirlere tavuklu pilav ikram edildi.

Yemekten yedikten sonra rahatsızlanan 25 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Düzce Halk Sağlığı Başkanı Ökkeş Kepek, yaptığı açıklamada, düğünde ikram edilen tavuklu pilavdan yedikten sonra 25 kişinin rahatsızlandığını söyledi.

Kepek, 25 kişinin gıda zehirlenmesi şüphesiyle Düzce Atatürk ve Yığılca devlet hastaneleri ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi altına alındığını, hayati tehlikelerinin bulunmadığını kaydetti.

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düğün yemek zehirlenme

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