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Düğün yolunda kaza: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.10.2019 18:35 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'da, düğüne gidenlerin bulunduğu otomobilin sürücüsünün kontrolünden çıkarak uçurumdan yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Düğün yolunda kaza: 5 yaralı

Erkan BAY/MADEN (Elazığ), (DHA)- ELAZIĞ'da, düğüne gidenlerin bulunduğu otomobilin sürücüsünün kontrolünden çıkarak uçurumdan yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
Kaza, öğlen saatlerinde, Maden ilçesine bağlı Kumyazı köyü mevkisinde meydana geldi. Diyarbakır'dan Elazığ'ın Kovancılar ilçesindeki düğüne gidenleri taşıyan sürücüsünün ismi belirlenemeyen 21 AV 708 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yaklaşık 20 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kazada otomobildeki 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar, AFAD ekiplerince çıkarıldıktan sonra, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan 5 yaralıdan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Düğün yolunda kaza: 5 yaralıDüğün yolunda kaza: 5 yaralıDüğün yolunda kaza: 5 yaralı

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