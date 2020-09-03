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Düğün yolunda kazada ölen bekçiye son veda

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2020 14:15 | Son Güncelleme

Aydın’da kına gecesi yaptıktan sonra cuma günü yapılacak düğünleri için Bursa’ya dönerken tırın altına girerek hayatını kaybeden mahalle bekçisi son yolculuğa uğurlandı.Edinilen bilgiye göre, Mutlu Varol (32) ve Seren Taşdemir (25), bir süre müddet önce nişanlandı.

Aydın’da kına gecesi yaptıktan sonra cuma günü yapılacak düğünleri için Bursa’ya dönerken tırın altına girerek hayatını kaybeden mahalle bekçisi son yolculuğa uğurlandı.
Edinilen bilgiye göre, Mutlu Varol (32) ve Seren Taşdemir (25), bir süre müddet önce nişanlandı. Mutlu günleri için gün sayan genç çift, düğün için hazırlıklarını tamamladı. Hazırlıklarını tamamlayan çift, Aydın’a kına yapmaya gitti. Aydın’daki kınanın ardından, Cuma günü yapılacak olan en mutlu günleri için Bursa’ya dönüş yoluna geçen çifti Bursa’da ölüm ayırdı.
Bursa’da mahalle bekçiliği yapan Mutlu Varol kontrolündeki 16 LTN 23 plakalı hafif ticarî araç, N.E. kontrolündeki 35 NNV 50 idaresindeki tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kağıda dönen hafif ticari araçta bulunan Mutlu Varol, olay yerinde hayatını kaybetti. Varol’un yanında yolcu olarak bulunan nişanlısı Seren Taşdemir ağır yaralanırken, Gaye Taşdemir (22) ve Bircan Taşdemir(42) ise yaralandı.
Bursa’da görevli mahalle bekçisi son yolculuğuna uğurlandı
Bir süre önce nişanlanan ev Cuma günü dünya evine gireceği öğrenilen genç çifti ölüm ayırdı. Yavuzselim Polis Merkezi’nde görevliyken, düğününe 2 gün kala hayatını kaybeden Mutlu Varol, Baruthane Mahallesi Kuyulu Camii’nde kılınan cenaze namazını müteakip toprağa verildi. Cenazeye Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Varol’un yakınları ve görev arkadaşları katıldı. Mutlu Varol’un anne, babası ve yakınları gözyaşlarını hakim olamazken, kardeşi ve annesi tabutunun başında ağladı. Varol, Hamitler Mezarlığı’na defnedildi.
Mutlu Varol’un ağır yaralanan nişanlısı Seren Taşdemir’in Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yoğun bakım tedavisine devam edildiği öğrenildi.

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