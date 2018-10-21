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Düğünde açılan ateşle ölen 4 çocuk babası, toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 21.10.2018 15:57 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'in Yavuzeli ilçesindeki düğünde, kimliği belirsiz kişinin tüfekle havaya ateş açması sonucu vücuduna isabet eden saçmalarla hayatını kaybeden, 4 çocuk sahibi İmam Yıldırım (39), toprağa verildi Olay, dün, ilçeye bağlı Göçmez Mahallesi'nde meydana geldi.

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'in Yavuzeli ilçesindeki düğünde, kimliği belirsiz kişinin tüfekle havaya ateş açması sonucu vücuduna isabet eden saçmalarla hayatını kaybeden, 4 çocuk sahibi İmam Yıldırım (39), toprağa verildi Olay, dün, ilçeye bağlı Göçmez Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi, katıldığı düğünde havaya tüfekle rastgele ateş açtı. Bu sırada düğünde bulunan, evli ve 4 çocuk babası İmam Yıldırım, vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralandı. Yıldırım, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil servise alınan Yıldırım, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İmam Yıldırım'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından götürüldüğü Göçmez Mahallesi'ndeki mezarlıkta defnedildi. Öte yandan güvenlik güçlerinin tüfeği ateşleyen kişinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için başlattığı çalışmanın sürdürüldüğü belirtildi.

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