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Düğünde açılan ateşte hayatını kaybetmişti! 15 kişi gözaltına alındı: Evlerinde çıkanlar şaşkına çevirdi

11.01.2023 21:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de düğünde açılan ateş sonucu 1 kişinin öldüğü olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Jandarma ekiplerinin kamera görüntüsünü incelemesi sonucu havaya rastgelen ateş açan 15 kişi tespit edilerek gözaltına alındı. Magandaların evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi.

Düğünde açılan ateşte hayatını kaybetmişti! 15 kişi gözaltına alındı: Evlerinde çıkanlar şaşkına çevirdi

Kayseri'nin Develi ilçesinde düğünde havaya rastgele açılan ateş sonucu 1 kişinin öldüğü olayla ilgili 15 kişi gözaltına alınırken, arama yapılan evler cephanelik çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Çaylıca Mahallesi’nde geçtiğimiz pazar günü S.G.'nin evinde yapılan düğünde havaya rastgele ateş açıldı. Bu sırada düğünde bulunan Mehmet Karabacak'a kurşun isabet etti. Ağır yaralanan talihsiz şahıs, kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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JANDARMA KAMERA GÖRÜNTÜSÜNÜ İNCELEDİ, ATEŞ AÇANLARI TESPİT ETTİ

Olayın ardından çalışma başlatan Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düğünde çekilen görüntüleri inceledi. Düğüne katılan 15 kişinin havaya rastgele ateş açtığını belirleyen ekipler, şüpheli şahısları yakalamak için Develi ilçesinde 12, İncesu ilçesinde 3 olmak üzere 15 ayrı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

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EVLERDE CEPHANE ÇIKTI

Ekipler tarafından yapılan aramalarda ise evin farklı yerlerine saklanan 15 adet tabanca, 16 adet tabanca şarjörü, 4 bin 875 adet tabanca fişeği, 28 adet av tüfeği, 467 adet av tüfeği fişeği, 4 kurusıkı tabanca, 4 adet kurusıkı tabanca şarjörü, 31 adet kurusıkı tabanca Fişeği, 7 adet gaz tabancası, 1 adet havalı tüfek ve 425 adet havalı tüfek fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahısların karakoldaki işlemleri sürüyor. (İHA)

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