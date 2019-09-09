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Düğünde ailelerin müzik kavgası; damat karakola, gelin hastaneye gitti

YAŞAM HABERLERİ  | 09.09.2019 15:43 | Son Güncelleme

MUĞLA'da bir çiftin düğününde iki aile arasında müzik nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'da bir çiftin düğününde iki aile arasında müzik nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olay nedeniyle fenalaşan gelin Eda Atmaca hastaneye kaldırılırken, özel hareket polisi olan damat Mehmet İrşad Y., kendisine saldırmak isteyen grubu havaya 2 el ateş ederek uzaklaştırınca karakola götürüldü.

Olay, Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'deki bir düğün salonunda dün saat 23.30 sıralarında meydana geldi. İstanbul'da özel harekat polisi olarak görev yapan Mehmet İrşad Y. ile Eda Atmaca'nın Emirbeyazıt Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı'ndaki salonda gerçekleşen düğününde gelin ve damat alkışlar eşliğinde salona girdi. Gecenin ilerleyen saatlerinde gelin ve damadın yakınları arasında kendi istedikleri oyun havasının çalınması konusunda tartışma yaşandı. Damat Mehmet İrşad Y., her iki tarafı da yatıştırmaya çalıştı ancak gelinin yakınlarıy arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Davetlilerinin de katıldığı kavgada yumruklar atıldı. Damat Mehmet İrşad Y., etrafını saran grubu uzaklaştırmak için belinden çıkardığı beylik tabancasıyla havaya iki el ateş etti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sinir krizi geçiren gelin Eda Atmaca ve darp sonucu çeşitli yerlerinden yaralanan 3 kişi, ambulanslarla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Düğün olaylar nedeniyle erkend bitti.

Damat Mehmet İrşad Y. ile birlikte gözaltına alınan 9 kişi, ifadeleri için Hamdi Bey Polis Merkezi'ne götürüldü. İki tarafın da yakınlarının araya girmesiyle olay tatlıya bağlandı. Gelin Eda Atmaca daha sonra hastaneden taburcu edilirken, damat Mehmet İrşad Y. ve 9 kişi polisteki ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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