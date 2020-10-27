Düğünde akılalmaz olay! Patlatılan havai fişek genç kadının kabusu oldu

Olay 7 Temmuz 2019 tarihinde Sarıyer'deki bir düğün ve eğlence mekanında gerçekleşti. Arkadaşının düğününe davetli olarak katılan 30 yaşındaki Selime Kılıç'ın dizine gelin ve damat yolundaki patlatılan havai fişek saplandı. Hastaneye kaldırılan genç kadın ameliyatlar olmasına rağmen sakat kaldı. Selime Kılıç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Kılıç'ın avukatı Selim Babaoğlu, müvekkilinin hayatındaki değişiklikleri ve hukuki süreci anlattı.

'HERHANGİ BİR TEDBİR ALINMADI'

Selime Kılıç'ın geçen yaz düğün törenine davetli olarak katıldığını belirten Avukat Selim Babaoğlu, "Gelin ve damadın yürüme yolunda sağlı sollu volkan denilen havai fişekler bulunuyor fakat müvekkilimin bunlardan haberi yok. Diğer davetlilerin de muhtemelen çocuğunun bundan haberi yok. Havai fişekler patladığında içindeki metal tablalardan bir tanesi müvekkilimin diz kapağına saplanıyor ve müvekkilim yere düşüyor" dedi.

Olay anına ilişkin görüntülerin de mevcut olduğunu kaydeden Avukat Babaoğlu, "Mekan sahibinin gerek patlamadan önce gerek patlamadan sonra herhangi bir tedbir almadığı görülüyor. Zira ilk müdahale araçtan aldıkları ilk yardım ekipmanlarıyla yapılıyor. Mekan sahiplerinin ve ateşli gösteriyi yapan kişilerin herhangi bir ekipmanı da bulunmuyor. Savcılık dosyasında da bu mevcut. Müvekkilimiz o gün apar topar hastaneye kaldırılıyor, ardından bir dizi ameliyat geçiriliyor. Tabiri caizse protez diz, yeniden yapılıyor" dedi.