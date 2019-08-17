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Düğünde atılan havai fişek ormanlık alanda yangın çıkardı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.08.2019 23:51 | Son Güncelleme

İzmir’in Gaziemir ilçesinde bir düğünden atılan havai fişek ormanlık alana düşerek yangın çıkardı.

İzmir’in Gaziemir ilçesinde bir düğünden atılan havai fişek ormanlık alana düşerek yangın çıkardı. Çıkan yangın mahallelinin traktör ve su tanklarıyla müdahalesi sonucu söndürüldü.
Yangın, saat 22.00 sıralarında ilçeye bağlı Yeşil Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir düğünden atılan havai fişeklerin tutuşturduğu ormanlık alanda yangın çıktı. Çıkan yangın sonucu büyük panik yaşayan mahalleli zaman kaybetmeden traktör ve su tanklarıyla yangına müdahale etti. Yapılan müdahale sonucunda yangın söndürülürken, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince olay yerinde soğutma çalışmaları başlatıldı.

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