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Düğünde atılan havai fişekler, ormanlık alanda yangın çıkardı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.08.2019 09:30 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Gaziemir ilçesindeki bir düğün organizasyonunda atılan havai fişekler, ormanlık alanda yangın çıkmasına sebep oldu.

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Gaziemir ilçesindeki bir düğün organizasyonunda atılan havai fişekler, ormanlık alanda yangın çıkmasına sebep oldu. Alevler, büyümeden söndürüldü.

Yangın, saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Yeşil Mahalle'deki bir düğün salonunda, eğlencenin sürdüğü sırada havai fişek atıldı. Atılan yanıcı maddeler, yakınlardaki bir ormanlık alana düşünce, yangın çıktı. Alevleri gören mahalle sakinleri, bir yandan alevlere müdahale etti, bir yandan da durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri büyümeden söndürdü. Polis, mahallede güvenlik önlemi aldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın, çevrede paniğe sebep oldu.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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