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  4. Düğünde ayağından sokuldu, 11 yaşındaki Hamza Sertel 1 saatte hayatını kaybetti

Düğünde ayağından sokuldu, 11 yaşındaki Hamza Sertel 1 saatte hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2020 11:21 | Son Güncelleme

Antalya’da gittiği düğünde ayağından sokulan 11 yaşındaki Hamza Sertel, 1 saatte yaşamını yitirdi. Sertel'in ölümüne neyin neden olduğu, otopside belirlenecek.

Düğünde ayağından sokuldu, 11 yaşındaki Hamza Sertel 1 saatte hayatını kaybetti

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Kaş ilçesi Yeşilköy Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki bir düğüne giden Hamza Sertel, yanındakilere ayağını bir şey soktuğunu söyledi. Haber verilmesi üzerine küçük çocuk ailesi tarafından mahalledeki sağlık ocağına götürüldü. Burada ne tarafından sokulduğu belirlenemeyen Hamza Sertel, Kaş Devlet Hastanesi'ne götürüldü. 1 saatte ciğerleri işlevini yitiren küçük çocuk, kurtarılamadı.

Antalya Adli Tıp Kurumu’na getirilen Hamza Sertel’in cansız bedeni, otopsinin ardından ailesi tarafından alınarak, toprağa verilmek üzere Kaş’a götürüldü. Küçük çocuğun ölüm nedeni otopside belirlenecek.

Düğünde ayağından sokuldu, 1 saatte öldü

(DHA)

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