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Düğünde başına kurşun isabet eden kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 22:26 | Son Güncelleme

Düğünde başına kurşun isabet eden kişi yaralandı

Kırıkkale'de düğünde havaya açılan ateş sonucu başına kurşun isabet eden kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yuva Mahallesi'nde bir düğününe katılan E.K. düğünde havaya ateş açılması sonucu, başına isabet eden kurşunla yaralandı.

Olayın ardından düğünde kavga çıkması üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Başından yaralanan E.K. 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, havaya ateş ettikleri iddia edilen ve olayın ardından kaçan MÇ. ile H.Ç'nin bulunduğu aracı, Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi önünde durdurdu.

Bu sırada araçtan atlayarak polisten kaçmak isteyen iki şüpheli yaralandı.

Şüpheliler ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
düğün kırıkkale

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