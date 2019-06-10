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Düğünde bıçaklanan genç öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 10.06.2019 09:57 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde, düğünde çıkan kavgada bıçaklanan Abdülhamit Parlak (19), hayatını kaybetti.  Olay, dün gece, Arifiye Kemaliye Mahallesi’nde meydana geldi.

Aziz GÜVENER/ARİFİYE (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde, düğünde çıkan kavgada bıçaklanan Abdülhamit Parlak (19), hayatını kaybetti.
Olay, dün gece, Arifiye Kemaliye Mahallesi’nde meydana geldi. Düğünde bilinmeyen nedenle çıkan kavgada E.S. (20) üzerinde bulunan bıçağı çıkartarak Abdülhamit Parlak'ı göğsünden bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan Abdülhamit Parlak'a ilk müdahaleyi arkadaşları yaparken, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekibi gencin hayatını kaybettiği belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Parlak'ın cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı. Olayın ardından kaçan E.S.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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