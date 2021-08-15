Düğünde bıçaklı kavga: 2 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesine bağlı Şambayat Beldesinde bir düğün töreninde iki grup arasında tartışma çıktı.

TARTIŞMA, BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü. Yaşanan kavgada C.K., isimli kişi aldığı bıçak darbesiyle M.D., isimli kişi ise sopa darbesi sonucu yaralandı. Her iki yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)



