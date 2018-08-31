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Düğünde büyük skandal! Tek gecelik aşkı eski fotoğrafları yükleyince...

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 31.08.2018 10:23 | Son Güncelleme

Donald Trump'ın şirketlerinden birinde yönetici olarak çalışan Brianna Ehland isimli adam geçen hafta evlendi.

Düğüne saatler kala yaşanan bir olaysa akıllara durgunluk verdi. İşte düğün gecesi patlayan o skandal...

Skandalın böylesi! Düğünde öyle görüntüler ortaya çıktı...

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ABD Başkanı Donald Trump'ın şirketlerinde yöneticilik yapan Brianna Ehland, geçen hafta Cory Perlson'la evlendi.
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Görkemli düğüne saatler kala, kimsenin beklemediği bir şey oldu.
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Instagram'da peş peşe fotoğraflar yayınlandı.
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Fotoğrafları yayınlayan kız, düğün için açılan hashtag'i kullanıyordu...
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Ve damatla kaçamak yaptığını yazıyordu.
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Mayra Angel ismini kullanan garson kızın açtığı hesap, düğündekilerin buz kesmesine yol açtı.
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Angel, damatla düğünden bir ay önce birlikte olduklarını söylüyor.
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Hiçbir masraftan kaçınılmayan düğüne gelen konuklar, paylaşılan fotoğrafların hepsini gördü.
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Damat Perlson, Instagram'da hesabı açan kişiyi mahkemeye vermeye hazırlanıyor.
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düğün gelin damat instagram sosyal medya

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