Düğünde çekilen fotoğrafta bir gariplik var!

Sosyal paylaşım sitesi Reddit’te paylaşılan bir fotoğraf büyük bir tartışmayı beraberinde getirdi. Genç bir çiftin düğününde çekilen fotoğraf, bir göz yanılsamasına sebep oluyor. Damat ve gelinin bir arkadaşlarıyla sohbet ettiği sırada çekilen fotoğrafa ilk bakanlar gelinin poposunun görüyor.

Fakat fotoğrafa daha sonra dikkatlice bakanlar aslında bunun bir göz yanılsaması olduğunu fark etti. Fotoğrafta kameranın önüne geçen bir kadının omuz dekoltesi gelinin kalça kısmında yer alıyor ve sanki genç kadının kalçasıymış gibi görünüyor.

Sosyal medyada fotoğrafı paylaşan kişi daha sonra gelin ve damadın da bu kareyi görerek önce şaşırdıklarını sonra da göz yanılmasını anladıktan sonra kahkahaya boğulduğunu söyledi.

