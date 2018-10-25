HABER

Düğünde çekilen fotoğrafta bir gariplik var!

DÜNYA HABERLERİ  | 25.10.2018 12:05 | Son Güncelleme

Bir fotoğraf, bir düğüne nasıl damga vurur? Büyük bir tartışma yaratan bu fotoğraf şu sıralar sosyal medyanın gündeminde. Bir düğün sırasında gelin ve damadın konuştuğu anda çekilen fotoğrafa ilk bakanlar gelinin kalçasının açıkta kaldığını görüyor. Ancak fotoğrafa tekrar bakılınca gerçek anlaşılıyor.

Düğünde çekilen fotoğrafta bir gariplik var!

Sosyal paylaşım sitesi Reddit’te paylaşılan bir fotoğraf büyük bir tartışmayı beraberinde getirdi. Genç bir çiftin düğününde çekilen fotoğraf, bir göz yanılsamasına sebep oluyor. Damat ve gelinin bir arkadaşlarıyla sohbet ettiği sırada çekilen fotoğrafa ilk bakanlar gelinin poposunun görüyor.

Fakat fotoğrafa daha sonra dikkatlice bakanlar aslında bunun bir göz yanılsaması olduğunu fark etti. Fotoğrafta kameranın önüne geçen bir kadının omuz dekoltesi gelinin kalça kısmında yer alıyor ve sanki genç kadının kalçasıymış gibi görünüyor.

Sosyal medyada fotoğrafı paylaşan kişi daha sonra gelin ve damadın da bu kareyi görerek önce şaşırdıklarını sonra da göz yanılmasını anladıktan sonra kahkahaya boğulduğunu söyledi.

PARTNERSır gibi saklanıyor! İşte dünyanın en garip canlısıSır gibi saklanıyor! İşte dünyanın en garip canlısı
Putin'den açık açık nükleer tehdit: Avrupa'yı hedef alırızPutin'den açık açık nükleer tehdit: Avrupa'yı hedef alırız
'O ses kayıtları CIA tarafından dinlendi' iddiası'O ses kayıtları CIA tarafından dinlendi' iddiası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fotoğraf kalça düğün popo çıplak

En Çok Okunan Haberler

Melih Gökçek MHP'nin Ankara teklifini kabul edecek mi?

Melih Gökçek MHP'nin Ankara teklifini kabul edecek mi?

Bu iddia Aydın'ı karıştırdı! 'Defineciler gelir diye korkuyoruz'

Bu iddia Aydın'ı karıştırdı! 'Defineciler gelir diye korkuyoruz'

Hazal Kaya derin dekoltesiyle olay oldu

Hazal Kaya derin dekoltesiyle olay oldu

Ozan Kabak'ın performansı sosyal medyayı salladı

Ozan Kabak'ın performansı sosyal medyayı salladı

Muharrem İnce'ye 'Erdoğan'a hayran mısınız' diye soruldu! Olay yanıt

Muharrem İnce'ye 'Erdoğan'a hayran mısınız' diye soruldu! Olay yanıt

Fatih Portakal, canlı yayında Haber Müdürü Engin Yılmaz'ı fena bozdu!

Fatih Portakal, canlı yayında Haber Müdürü Engin Yılmaz'ı fena bozdu!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
super gozukuyor
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gazete yerden yere vurdu: İngiltere ruhunu Suudilere sattı, yazıklar olsun

Gazete yerden yere vurdu: İngiltere ruhunu Suudilere sattı, yazıklar olsun

Putin'den açık açık nükleer tehdit: Avrupa'yı hedef alırız

Putin'den açık açık nükleer tehdit: Avrupa'yı hedef alırız

'O ses kayıtları CIA tarafından dinlendi' iddiası

'O ses kayıtları CIA tarafından dinlendi' iddiası

NYT, Erdoğan’ı önce övdü sonra sorguladı

NYT, Erdoğan’ı önce övdü sonra sorguladı

ABD Başkanı Trump'tan bombalı paketlerle ilgili açıklama! Söz verdi

ABD Başkanı Trump'tan bombalı paketlerle ilgili açıklama! Söz verdi

Cezaevi çalışanlarının önünde çırılçıplak dolaştırılan genç kız intihar etti

Cezaevi çalışanlarının önünde çırılçıplak dolaştırılan genç kız intihar etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.