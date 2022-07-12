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Düğünde çıkan kavga hastaneye sıçradı! Kendilerini odaya kilitlediler, açıklama geldi...

12.07.2022 20:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da düğünde çıkan kavga hastanenin acil servisinde devam etti. Hastanede karşılaşan şahıslar yeniden kavgaya tutuşunca, acil serviste görev yapan sağlık çalışanları kendilerini odaya kilitledi. Polis, kavgaya karışan bazı şüphelileri gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan yaşananlarla ilgili hastaneden de açıklama geldi. İşte detaylar...

Düğünde çıkan kavga hastaneye sıçradı! Kendilerini odaya kilitlediler, açıklama geldi...

Adana'da bir düğünde iki aile arasında çıkan kavgada yaralanan 5 kişiden 4'ünün götürüldüğü hastanenin acil servisinde karşılaşan grupların yeniden kavga etmesi üzerine sağlık çalışanları kendilerini odaya kilitledi.

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Merkez Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda, iki aile arasında kavga çıktı.

Kavgada biri tabancayla, 4'ü bıçakla olmak üzere 5 kişi yaralandı. Yaralılardan 4'ü, yakınları tarafından Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine, diğeri de Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

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SAĞLIK ÇALIŞANLARI KENDİLERİNİ ODAYA KİLİTLEDİ

ÇÜ Balcalı Hastanesi acil servisinde bazı yaralıların yakınları karşı tarafla karşılaşınca yeniden kavga çıktı. Bu sırada, acil serviste görevli sağlık çalışanları, korunmak amacıyla kendilerini bir odaya kilitleyerek durumu polise bildirdi.

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Yaralı yakınları, bunun üzerine tedavinin geciktiği iddiasıyla doktorlara da tepki gösterdi.

HASTANEYE ÇOK SAYIDA POLİS SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine hastanenin acil servisine çok sayıda asayiş ve çevik kuvvet ekibi sevk edildi.

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Acil serviste ve hastanede güvenlik önlemi alan ekipler, kavgaya karışan bazı şüphelileri gözaltına aldı. Kavgaya karışanların gözaltına alınmasıyla acil servisteki işleyiş normale döndü. Öte yandan olayla ilgili soruşturma sürüyor.

HASTANEDEN AÇIKLAMA

ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinden yapılan yazılı açıklamada, kavgada yaralananların, yakınlarınca hastaneye getirildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Yaralı yakınları hastane bahçesinde karşılaşınca tekrar kavgaya tutuşmuşlardır. Taraflar güvenlik güçlerince dağıtılmış hastane bahçesinde ve civarında bu gruptan kimse kalmamıştır. Olay tamamen iki grubun kendi arasındaki tartışma ve kavgadan ibarettir. Hastane hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir." (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Adana sağlık çalışanı
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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Evet yeni bir kılıf bulundu Adana'da her ne kadar bize karşı olmasa da çalıştığımız mekanda yaşanan şiddet olaylarını kınıyoruz ve greve gidiyoruz deyin sayın olmayan sağlık çalışanları. (işini layıkıyla yapanları her ne şartta olursa olsun görevini ifa etmek için çaba gösteren değerli sağlık çalışkanlarımızı tenzih ederim.)
çabuk zaman geçmeden grev yapın. nasıl olsa doktora başım ağrıyor ne yapmam lazım demek bile doktora şiddet olarak anlaşılıyor. .
Hay sizin soruşturmanıza,, bu iş böyle olmaz.Yazık ülke ne hale geldi.23 nisanda koltuğa oturttuğunuz çocuklar bile bu işi 5 dk.da çözer.

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