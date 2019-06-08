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Düğünde çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.06.2019 08:50 | Son Güncelleme

Düzce’de mahalle düğününde çıkan kavgada silahlar çekildi.

Düğünde çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

Düzce’de mahalle düğününde çıkan kavgada silahlar çekildi. Kavgada 2 kişi yaralandı. Yaralıların yakınları hastanede taşkınlık çıkartınca, polis hastane acil servisi önünde geniş güvenlik önlemi aldı. Çıkan olaylarda 1 kişi gözaltına alındı.
Olay, gece saatlerinde Düzce merkeze bağlı Ağa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; mahallede yapılan düğün sırasında iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşünce silahlar çekildi. Çıkan kavgada silahla yaralanan Murat B. ve İsmail B. yaralandı. Yaralılar, düğünde bulunanlar tarafından Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Yaralıların yakınları Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi önüne akın ederken, hastane önünde de tartışmalar devam etti. Olayların büyümesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı olaylarda taşkınlık yapmaya devam eden bir kişi gözaltına alındı. Acil servise girmek isteyen normal hastalar ise üst aramasının ardından hastaneye alındı.
Yaralılardan Murat B. ve İsmail B. hastanede tedavi altına alındılar.
Polis çıkan olaylarla ilgili inceleme başlattı.

Düğünde çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

Düğünde çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

Düğünde çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

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