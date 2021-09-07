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  4. Düğünde damada 11 bin TL'lik cep telefonu taktı! "Ben jant ya da lastik bekliyordum"

Düğünde damada 11 bin TL'lik cep telefonu taktı! "Ben jant ya da lastik bekliyordum"

07.09.2021 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Kumluca ilçesinde dünya evine giren Furkan Topçu’ya düğününde arkadaşı İbrahim Kılıç tarafından 11 bin TL’lik sıfır cep telefonu takıldı. Arkadaşı İbrahim Kılıç’ı arayarak teşekkür eden Furkan Topçu, "Ben jant ya da lastik gelir diye bekliyordum. Telefon gelince ayrı bir şaşırdım bunu beklemiyordum. Allah razı olsun” dedi.

Kumluca ilçesinde yaşayan, Büşra ve Furkan Topçu çiftinin düğünü, farklı bir takı merasimine sahne oldu. Çiftin takı töreninde, altın ve paranın yanı sıra sıfır bir cep telefonu takıldı. Antalya’da cep telefonu mağazası bulunan İbrahim Kılıç, arkadaşı Furkan’a 11 bin lira değerinde kutusunda sıfır bir cep telefonu taktı. Kırmızı kurdele ile bağlı şekilde damada takılan 11 bin TL değerindeki cep telefonu karşısında, davetlilerle şaşkınlıklarını gizleyemedi. Telefonu kimin kullanacağı ise merak konusu oldu. Kılıç'ın cep telefonunu taktığı anlar ise kameralara yansıdı.

İlginç takılardan birine imza atan Kılıç İletişim sahibi İbrahim Kılıç, 4 senelik arkadaşı Furkan’ın dün Kumluca ilçesinde düzenlenen düğünle dünya evine girdiğini söyledi.

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"JEST OLDU"

Arkadaşının aynı zamanda müşterisi olduğunu anımsatan Kılıç, “Düğünden bir süre önce bir telefon modelini almayı istediğini bana söylemişti. Bende düğüne davetliydim. Takıda arkadaşımın istediğini telefonu takı olarak takmak, ona bir jest yapmak istedim. Takı töreninde 11 bin lira değerinde bir cep telefonu taktım. Güzel bir jest oldu. Onlarda çok şaşırdılar. Oda bende böyle bir şey beklemiyordu” dedi.

Para ya da altın takmanın aklına gelmediğini arkadaşının ihtiyacına yönelik bir hediye vermek istediğinin altını çizen İbrahim Kılıç, "Önemli değildi fiyatı, bir farkımız olmasını da istedik. Hem arkadaşım hem eşi mutlu oldu. Bence telefona yenge el koyar. Güle güle kullansınlar” ifadelerine yer verdi.

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"JANT YA DA LASTİK BEKLİYORDUM"

Arkadaşı İbrahim Kılıç’ı görüntülü arayarak teşekkür eden Furkan Topçu, "Ben kullanacağım. Ben jant ya da lastik gelir diye bekliyordum. Telefon gelince ayrı bir şaşırdım bunu beklemiyordum. Allah razı olsun” dedi.

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İHA

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