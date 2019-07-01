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Düğünde damadı bunaltan 'şaka'

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 12:53 | Son Güncelleme

BURSA'nın İznik ilçesinde Hatice Kıray (23) ile Ali Çakın'ın (24) düğününe, damadın arkadaşları tarafından yapılan şakalar damga vurdu.

Düğünde damadı bunaltan 'şaka'

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İznik ilçesinde Hatice Kıray (23) ile Ali Çakın'ın (24) düğününe, damadın arkadaşları tarafından yapılan şakalar damga vurdu.
Gelin alma merasimi öncesi Ali Çakın'a şalvar giydirip başına türban bağlayan arkadaşları, bununla da yetinmeyip taze damadı el arabasına bindirerek sokak sokak gezdirdi. Damadı el arabasında oturmuş halde gören ilçe sakinleri, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Amatör futbolcu olan Ali Çakın'ın kıyafetlerini yırtan arkadaşları, daha sonra damada hortumla su sıkıp araba fırçası ile yıkadı. Şalvar giydirilip, başına tülbent bağlanan, ayrıca ağda yapılarak tüyleri alınan damat Çakın'a makyaj yapmayı da ihmal etmeyen arkadaşları son olarak damada 'Evlilik Kuralları'nı okuttu.
Eşine yönelik, 'Hafta sonları yemekleri yapıp bulaşıkları yıkayacağıma, maaşımın yarısını sana vereceğime, her tartışmamızda haklı olsam bile özür dileyeceğime, her iş çıkışı eve çiçekle geleceğime, akşamları evde çay kahve yapacağıma, senden sonra en çok seveceğim kadının da kızımız olacağına söz veriyorum' yazılı metni okuyan damat Ali Çakın, zorlansa da arkadaşlarının yaptığı şakaları gülümseyerek karşıladı.
Daha sonra damat ve arkadaşları hep birlikte hamama gitti.

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Düğünde damadı bunaltan 'şaka'Düğünde damadı bunaltan 'şaka'Düğünde damadı bunaltan 'şaka'Düğünde damadı bunaltan 'şaka'

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