HABER

Düğünde damat ve gelin tarafı arasında 'müzik' kavgası: 16 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.08.2018 16:53 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Bayındır ilçesinde, bir düğünde kız ve erkek tarafı arasında, çalınan müzik konusunda çıkan anlaşmazlık nedeniyle çıkan, bıçak, sopa ve taşların kullanıldığı kavgada, 2'si ağır, 16 kişi yaralandı.

Düğünde damat ve gelin tarafı arasında 'müzik' kavgası: 16 yaralı

Faruk ÇARK/BAYINDIR (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Bayındır ilçesinde, bir düğünde kız ve erkek tarafı arasında, çalınan müzik konusunda çıkan anlaşmazlık nedeniyle çıkan, bıçak, sopa ve taşların kullanıldığı kavgada, 2'si ağır, 16 kişi yaralandı.
Bayındır'a 21 kilometre mesafedeki kırsal Kızıloba Mahallesi'nde yaşayan Halim Y., gönlünü kaptırdığı Şanlıurfalı bir genç kızla evlendi. Çift için, dün mahalledeki bir okulun bahçesinde davullu, zurnalı düğün yapıldı. Düğünde, kız ve erkek tarafı arasında, bir gün önceki kına gecesinde çalan müzikler nedeniyle yaşanan gerginlik, tekrar etti. Taraflar bir anda birbirlerine saldırdı. Bıçak, sopa ve taşların kullanıldığı kavgada, diğer davetliler büyük panik yaşadı.
Kızıloba Mahallesi Muhtarı Mehmet Gelir'in beylik tabancası ile havaya ateş açması ve gelen jandarma ekiplerinin müdahalesi ile kavga yatıştırıldı. Kavga sırasında yaralanan 16 kişi, ambulanslarla Bayındır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada, yaralılardan 14'üne ayakta müdahale edildi. Durumu ağır olan C.C. (32), İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, E.M. (45) ise İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Her iki yaralanın da hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.
Jandarma, kavgayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Düğünde damat ve gelin tarafı arasında 'müzik' kavgası: 16 yaralı

PARTNERBöylesini gördünüz mü?Böylesini gördünüz mü?
Taksici, küfürlü konuştukları için uyardığı kişilerce 7 kurşunla öldürüldüTaksici, küfürlü konuştukları için uyardığı kişilerce 7 kurşunla öldürüldü
Otomobilin çarptığı kadın, yaralandıOtomobilin çarptığı kadın, yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Üniversitede şoke eden 'eskort' skandalı!

Üniversitede şoke eden 'eskort' skandalı!

15 haşlanmış yumurtayı makatına sokunca sonu kötü oldu!

15 haşlanmış yumurtayı makatına sokunca sonu kötü oldu!

Cansu Taşkın köpeğini de ünlü yaptı! Sansürlü poz

Cansu Taşkın köpeğini de ünlü yaptı! Sansürlü poz

Zeynep Alkan: Aslında deliyim!

Zeynep Alkan: Aslında deliyim!

Reuters duyurdu! Rus veya Tacikistan savaş uçakları bombaladı

Reuters duyurdu! Rus veya Tacikistan savaş uçakları bombaladı

Ekip otosunun yakıtını satan polis memuru tutuklandı

Ekip otosunun yakıtını satan polis memuru tutuklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çankırı'da 'pes' dedirten görüntü!

Çankırı'da 'pes' dedirten görüntü!

Zonguldak’ta damada şaka yapmak isteyen gelin kendi tuzağına düştü

Zonguldak’ta damada şaka yapmak isteyen gelin kendi tuzağına düştü

'Tek teker Birkan' sivil trafik ekiplerince yakalandı!

'Tek teker Birkan' sivil trafik ekiplerince yakalandı!

Ataşehir'de silahlı saldırı: 1 yaralı

Ataşehir'de silahlı saldırı: 1 yaralı

Şoförü klima için uyarınca otobüsten atıldılar

Şoförü klima için uyarınca otobüsten atıldılar

Antalya’da dehşet! Anne ve oğlu evde ölü bulundu

Antalya’da dehşet! Anne ve oğlu evde ölü bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.