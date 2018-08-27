Düğünde damat ve gelin tarafı arasında 'müzik' kavgası: 16 yaralı

Faruk ÇARK/BAYINDIR (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Bayındır ilçesinde, bir düğünde kız ve erkek tarafı arasında, çalınan müzik konusunda çıkan anlaşmazlık nedeniyle çıkan, bıçak, sopa ve taşların kullanıldığı kavgada, 2'si ağır, 16 kişi yaralandı. Bayındır'a 21 kilometre mesafedeki kırsal Kızıloba Mahallesi'nde yaşayan Halim Y., gönlünü kaptırdığı Şanlıurfalı bir genç kızla evlendi. Çift için, dün mahalledeki bir okulun bahçesinde davullu, zurnalı düğün yapıldı. Düğünde, kız ve erkek tarafı arasında, bir gün önceki kına gecesinde çalan müzikler nedeniyle yaşanan gerginlik, tekrar etti. Taraflar bir anda birbirlerine saldırdı. Bıçak, sopa ve taşların kullanıldığı kavgada, diğer davetliler büyük panik yaşadı. Kızıloba Mahallesi Muhtarı Mehmet Gelir'in beylik tabancası ile havaya ateş açması ve gelen jandarma ekiplerinin müdahalesi ile kavga yatıştırıldı. Kavga sırasında yaralanan 16 kişi, ambulanslarla Bayındır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada, yaralılardan 14'üne ayakta müdahale edildi. Durumu ağır olan C.C. (32), İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, E.M. (45) ise İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Her iki yaralanın da hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Jandarma, kavgayla ilgili soruşturma başlattı.



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