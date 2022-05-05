HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Düğünde davul çalarken maganda kurşunuyla hayatını kaybetti

Düğünde davul çalarken maganda kurşunuyla hayatını kaybetti

05.05.2022 02:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde maganda kurşunu can aldı. Emre Tıptaş (41), düğünde davul çaldığı sırada ateşlenen tabancadan çıkan merminin kalbine isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. Jandarma, tabancayı ateşleyen magandanın belirlenmesi için çalışma başlattı.

Düğünde davul çalarken maganda kurşunuyla hayatını kaybetti

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kesikkeli Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, davulcu Emre Tıptaş, mahalledeki bir düğünde davul çalmaya gitti.

KURŞUN KALBİNE İSABET ETTİ

Düğünün ilerleyen saatlerinde bazı kişiler kutlama adı altında tabancayla havaya ateş etmeye başladı. Bu sırada davul çalan Emre Tıptaş’ın kalbine, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan mermi isabet etti.

Kanlar içerisinde kalan Tıptaş, ağır yaralı olarak, düğüne katılan mahalle muhtarının özel aracıyla Kadirli Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Tıptaş, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tıptaş'ın 4 çocuk babası olduğu öğrenildi. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bodrum'da talihsiz kaza! Seken taş, ölümüne neden olduBodrum'da talihsiz kaza! Seken taş, ölümüne neden oldu
Böylesi Türkiye'de ilk kez oldu! 156 milyon liralık DNA testiBöylesi Türkiye'de ilk kez oldu! 156 milyon liralık DNA testi
"Kürt seçmen Yavaş'a oy verir mi?" Çarpıcı sonuçlar"Kürt seçmen Yavaş'a oy verir mi?" Çarpıcı sonuçlar
Anahtar Kelimeler:
Osmaniye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

LPG fiyatları için flaş iddia!

LPG fiyatları için flaş iddia!

Her 5 erkekten birinde var! Cinsel hayatı bitiriyor

Her 5 erkekten birinde var! Cinsel hayatı bitiriyor

Merakla bekleniyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Merakla bekleniyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Kayanın dibinde bu halde bulundu! 67 saat sonra müjdeli haber

Kayanın dibinde bu halde bulundu! 67 saat sonra müjdeli haber

Böylesi Türkiye'de ilk kez oldu! 156 milyon liralık DNA testi

Böylesi Türkiye'de ilk kez oldu! 156 milyon liralık DNA testi

DSÖ korkutan gelişmeyi duyurdu! "Sebebi bu"

DSÖ korkutan gelişmeyi duyurdu! "Sebebi bu"

İlginizi Çekebilir

Yarattığı etkiye inanamayacaksınız! Yapmanız gereken...

Yarattığı etkiye inanamayacaksınız! Yapmanız gereken...

İtirafı olay yarattı! “Seksten nefret ediyorum”

İtirafı olay yarattı! “Seksten nefret ediyorum”

Kaliteli ve gözlerinizi koruyacak en iyi güneş gözlüğü markaları

Kaliteli ve gözlerinizi koruyacak en iyi güneş gözlüğü markaları

Herkestan sakladığı sırrı ifşa oldu! Putin’in gizli oğulları...

Herkestan sakladığı sırrı ifşa oldu! Putin’in gizli oğulları...

Görmezden gelinen ölümcül tehlike!

Görmezden gelinen ölümcül tehlike!

Duygu Özaslan'ın çok beğenilen tatlı kombinine 500 TL altı...

Duygu Özaslan'ın çok beğenilen tatlı kombinine 500 TL altı...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.