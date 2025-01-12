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  4. Düğünde dehşet! 9 yaşındaki çocuk başından vuruldu: Çok sayıda gözaltı var

Düğünde dehşet! 9 yaşındaki çocuk başından vuruldu: Çok sayıda gözaltı var

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
12.01.2025 14:39
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Kan donduran Adana'da bir düğünde meydana geldi. Kozan'da başına mermi isabet eden bir çok bir anda kanlar içinde yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan talihsiz çocuğun yakınları sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alınırken çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Düğünde dehşet! 9 yaşındaki çocuk başından vuruldu: Çok sayıda gözaltı var

Adana'nın Kozan ilçesinde bir sokak düğününde havaya ateş açılırken başına mermi isabet eden Kemal Azgın'ın (9) ağır yaralandığı olaya ilişkin 8 kişi gözaltına alındı.

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KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Olay, dün saat 21.00 sıralarında ilçedeki Turgutlu Mahallesi'nde meydana geldi. Evin önünde yapılan düğünde bazı davetliler havaya ateş açtı. Bu sırada tabancadan çıkan merminin başına isabet ettiği Kemal Azgın, kanlar içinde yığıldı. Kemal Azgın, aile yakınlarının otomobiliyle Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye gelen Kemal Azgın’ın yakınları sinir krizi geçirdi.

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8 GÖZALTI

Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, olay sırasında düğünde bulunan 8 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

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Yoğun bakım servisinde tedavisi devam eden Kemal Azgın'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. (DHA)

Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Adana Kozan düğün
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