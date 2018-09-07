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Düğünde dehşet! Karşılıklı oynadığı kardeşini böyle vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 12:43 | Son Güncelleme

Niğde'de, kız kardeşinin sokak düğününde erkek kardeşi tarafından vurularak hayatını kaybeden Hasan Koyun'un (30) vurulma anı görüntüsü ortaya çıktı.

Olay, 31 Ağustos gecesi, Bor ilçesine bağlı Bağdüz Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak düğünü sırasında, tabancayla ateş açıldı. Açılan ateş sonrası silahtan çıkan kurşun, gelinin ağabeyi Hasan Koyun'un başına isabet etti. Ağır yaralanan 2 çocuk babası Koyun, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Olayın ardından soruşturma başlatan polis, 9 kişiyi gözaltına aldı. Ekipler, yaptıkları çalışmada, tabancayı kullanan kişinin Hasan Koyun'un erkek kardeşi Ramazan Koyun olduğunu belirledi. Suç aleti silahla birlikte yakalanan Ramazan Koyun, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

VURULMA ANI KAMERADA

Kamera görüntüsünde pistte oynayan Hasan Koyun'un karşısından gelen kardeşi Ramazan Koyun'un silahı havaya kaldırmadan tetiğe bastığı görülüyor. İlk kurşun direk ağabeyi Hasan Koyun'un başına isabet ederken talihsiz adam yere yığılıyor.

Kaynak: İHA

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Niğde Bor

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