Düğünde en çok onlar eğlendi! Berfu Yenenler ve Murat Dalkılıç'tan Eser Yenenler'e esprili gönderme

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, uzun süredir birlikte olduğu reklamcı sevgilisi Tolga Akış'la dün akşam Çeşme'de dünyaevine girdi. Pandemi kısıtlamalarına rağmen ünlüler geçidine sahne olan düğün, oldukça eğlenceli anlara sahne oldu. Oğuzhan Koç-Demet Özdemir, Eser-Berfu Yenenler, Murat Dalkılıç, Enis Arıkan, Aslı Bekiroğlu ve Edis başta olmak üzere pek çok ünlünün katıldığı düğünden yapılan paylaşımlar, dünden beri sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Hem düğünün eğlenceli anları hem de konukların kıyafetleri, neredeyse Zeynep Bastık'ın gelinliğinden bile daha çok konuşuluyor ve dikkat çekiyor. Düğünün en hareketli ve sahneden hiç inmeyen ismi olan Murat Dalkılıç, Eser Yenenler'e de eşi Berfu Yenenler'le birlikte küçük bir şaka yaptı.

"Eserciğim bay bay"

Düğünün en çok eğlenen isimleri arasında şüphesiz ki Berfu Yenenler ve Murat Dalkılıç da vardı. Birlikte de çok eğlenen ikili, pek çok paylaşım yaparak ne kadar iyi anlaştıklarını gösterdi.

En eğlendikleri an ise birlikte çektikleri fotoğrafa, "Eserciğim, bay bay." yazarak paylaşmaları oldu. Eser Yenenler ise bu paylaşıma bir karşılık vermedi.



