Düğünde gelin ile damadın etrafında drift yaptı! O hareketi pahalıya patladı

Antalya’nın Kepez ilçesinde çekildiği belirtilen görüntülerde, düğün konvoyunda bulunan bir kişi kavşakta trafiği durdurdu. Sürücü daha sonra gelin ve damadı aşağı indirerek etrafında uzun süre drift attı.

SOSYAL MEDYADA HIZLA YAYILDI

Gelin ve damadın büyük tehlike atlattığı o anlar cep telefonu kamerası tarafından kayda alındı. Çevrede bulunan diğer kişiler ise yaşanılanlara tepki vermek yerine o anları izlemekle yetindi. Sosyal medyada çekilen görüntüler çok sayıda kişi tarafından izlendi.

PARA CEZASI YEDİ, EHLİYETİNE EL KONULDU

Olayın basına yansımasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, araç sürücüsünün Musa K. olduğunu tespit etti. Bulunduğu adreste yakalanan sürücü Musa K., drift attığı için 9 bin 125 TL para cezasına çarptırılıp, ehliyetine de 2 ay el konuldu. (İHA)

