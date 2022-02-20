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  4. Düğünde gelin ile damadın etrafında drift yaptı! O hareketi pahalıya patladı

Düğünde gelin ile damadın etrafında drift yaptı! O hareketi pahalıya patladı

20.02.2022 22:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da düğün konvoyunda trafiği durduran sürücünün gelin ve damadın etrafında drift yaptığı görüntüler tepki çekti. Görüntüler sonrası harekete geçen trafik polisleri, drift yapan sürücüyü tespit etti. Sürücüye 9 bin 125 TL para cezası kesilirken, ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu.

Antalya’nın Kepez ilçesinde çekildiği belirtilen görüntülerde, düğün konvoyunda bulunan bir kişi kavşakta trafiği durdurdu. Sürücü daha sonra gelin ve damadı aşağı indirerek etrafında uzun süre drift attı.

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SOSYAL MEDYADA HIZLA YAYILDI

Gelin ve damadın büyük tehlike atlattığı o anlar cep telefonu kamerası tarafından kayda alındı. Çevrede bulunan diğer kişiler ise yaşanılanlara tepki vermek yerine o anları izlemekle yetindi. Sosyal medyada çekilen görüntüler çok sayıda kişi tarafından izlendi.

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PARA CEZASI YEDİ, EHLİYETİNE EL KONULDU

Olayın basına yansımasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, araç sürücüsünün Musa K. olduğunu tespit etti. Bulunduğu adreste yakalanan sürücü Musa K., drift attığı için 9 bin 125 TL para cezasına çarptırılıp, ehliyetine de 2 ay el konuldu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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