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Düğünde görülmemiş koronavirüs önlemi! Kafasına poşet geçirip gelin ve damada sarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2020 09:56 | Son Güncelleme

Samsun'daki düğünde alınan koronavirüs önlemi dikkat çekti. Gelinin yakınının takı taktıktan sonra kafasına poşet geçirerek gelin ve damada sarılması ilginç görüntüler oluşturdu.

Düğünde görülmemiş koronavirüs önlemi! Kafasına poşet geçirip gelin ve damada sarıldı

Samsun’da Samet-Ebru Atsan çiftinin düğün töreni koronavirüs tedbirleri kapsamında bir düğün salonunda yapıldı. Gelinin akrabası olan şeker ve tansiyon hastası Nermin Yücebaş (56) ve Altan Yücebaş (58) çifti, takı taktıktan sonra ilginç bir yaklaşım sergileyerek koronavirüse karşı farkındalık oluşturdu.

YORGAN POŞETİNİ KAFASINA GEÇİRDİ

Nermin Yücebaş, gelin Ebru Atsan’a sarılarak tebrik etmek istedi. Bu sırada Altan Yücebaş eşini koronavirüse karşı korumak için yanında getirdiği yorgan poşetini eşinin kafasından geçirip daha sonra gelin ve damada sarılarak tebrik etmesini sağladı. Nermin Yücebaş, kafasında poşetle gelin ve damada sarılarak tebrik etti. Altan Yücebaş, kutlamanın ardından eşinin başına geçirdiği poşeti çıkardı. Poşetli korona önlemi ilginç görüntüler oluşturdu.

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Altan Yücebaş, "Gelin ve damat çok yakın akrabamız. Bizi çok seviyorlar. Ben de, eşim de kronik hasta olduğumuz için insanlarla çok yakınlaşamıyoruz. Ben hiçbiriyle kucaklaşmıyorum ama eşimi çok seviyorlar. Takılarını taktık mecburen. Eşimi kucaklaşmak istediğini fark ettim. Sordum geline, 'Kucaklamak mı istiyorsun' diye sordum. ’Evet’ dedi. Ben de kucakla dedim. Poşeti çıkartıp hemen eşimin kafasına geçirdim ve kucaklaşmalarını sağladım. Düğün için hoş bir şey oldu. Koronadan korunalım diye bu farkındalığı yapmak istedim" dedi.

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'EŞİM DE POŞETLE GELMİŞTİ ZATEN'

Nermin Yücebaş, "Gelini kucaklamak istedim. Eşim de poşetle gelmişti zaten. Poşeti kafama geçirdi ve ben de gelini kucakladım" diye konuştu.

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Düğün salonu sahibi Kurtuluş Altun ise, "Biz de görünce şaşırdık. Sosyal farkındalık adına güzel bir hareket yaptılar. Çünkü insanların en çok dikkat etmesi gerektiği zamanlardayız. Özellikle son günlerde düğünlerle alakalı, bu virüsün yayılmasıyla alakalı gündem varken böyle bir şey yapmaları çok iyi oldu. Herkese örnek olsun. Lütfen sosyal mesafelerimize dikkat edelim ve maskelerimizi takalım" şeklinde konuştu.

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(İHA)

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