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Düğünde halay çekenlere otomobil çarptı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.06.2019 14:17 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, sokakta düğün halayı çekenlere çarptı. Kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, sokakta düğün halayı çekenlere çarptı. Kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Odunpazarı ilçesi Erenköy Mahallesi Boğaziçi Sokak üzerinde düğün halayı çeken kalabalığın arasına, dün saat 23.00 sıralarında 81 DT 359 plakalı otomobil daldı. Halaydaki Seval Dumanlı (35), Gülistan Kanar (47), Göksel Dumanlı (12) ve Sinem Dumanlı (16) yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine gelen ambulanslarla Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Otomobildeki A.Y. ve O.K. gözaltına alındı. Aracı hangisinin kullandığı ise henüz tespit edilemedi.
Tedavi altındaki yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Soruşturma sürüyor.

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