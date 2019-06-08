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Düğünde halay çekenlere otomobil çarptı: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2019 13:43 | Son Güncelleme

Düğünde halay çekenlere otomobil çarptı: 4 yaralı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de sokak düğününde halay çekenlere otomobilin çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Sürücüsü henüz belirlenemeyen, A.Y. ve O.K'nın bulunduğu 81 DT 359 plakalı otomobil, Erenköy Mahallesi Boğaziçi Sokak'taki düğünde halay çeken Seval Dumanlı (35), Gülistan Kanar (47), Göksel Dumanlı (12) ve Sinem Dumanlı'ya (16) çarptı.

Kazada yaralanan 4 kişi, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.

Kazaya karışan A.Y. ile O.K'nın gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Çarpma düğün Eskişehir halay Kaza otomobil

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