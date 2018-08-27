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Düğünde 'halay' kavgası: 2'si ağır 16 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2018 14:11 | Son Güncelleme

İzmir'in Bayındır ilçesinde, bir düğünde halay çekmek için orkestradan istedikleri müziklerin çalınmaması üzerine damat ve gelinin yakınları arasında çıkan kavgada 16 kişi yaralandı.

Düğünde 'halay' kavgası: 2'si ağır 16 yaralı

Akılalmaz olay, Bayındır ilçesi Kızıloba Mahallesi'nde yaşandı. Yeni evlenen çift için bir okulun bahçesinde düğün töreni düzenlendi. İddialara göre, gelin tarafının halay çekmek için orkestradan istedikleri müzikler çalınmadı. Bu durumun ardından sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında sopalar ve yumruklar havada uçuştu. Olayda, 2'si ağır olmak üzere 16 kişi yaralandı.

Olay sonrasında Bayındır İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgeye gitti. Cumhuriyet Başsavcılığınca konu hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

TORBALI'DA 1 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

İzmir'in Torbalı ilçesindeki bir düğünde de, 18 Ağustos tarihinde de bu olaya benzer bir olay yaşanmıştı. Gelin ve damat aileleri arasında oyun havası sırasında çıkan silahlı kavgada kan akmış, dehşete düşüren olayda 1 kişi hayatını kaybetmişti. (İHA)

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düğün halay izmir kavga

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